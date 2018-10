En la lucha por nuestros derechos, ni un paso atrás

Hay posicionamientos políticos de gran desgaste, el Feminismo es uno de ellos. Cada día te enfrentas a noticias y a sucesos que te devuelven a una realidad frustrante, sucesos que exceden a tu realidad personal, que ocurren más allá de tu entorno, de tu lugar de residencia, de tu país, de tu continente.

Por un lado, tenemos el constante goteo de asesinatos machistas: mujeres, niños y niñas, y la manera en la que la sociedad en su conjunto enfrenta este tipo de violencia contra la mujer, de forma tan silenciosa en general, con tanta indiferencia institucional, y hasta con descarada injusticia, lo cual ya es más que suficiente para escandalizar a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.

Pero, además, recibimos cotidianamente noticias que desesperan hasta a las mentes más serenas, por hablar de algunas vividas esta misma semana:

-El representante de un partido político de masas, el Partido Popular, que ha gobernado y aspira volver a hacerlo, lanza sin pudor la afirmación de que “el aborto no es un derecho”.

-El partido VOX, que parece estar sumando votos a base de proclamas de ultraderecha, xenófobas, lgtbifóbicas y cómo no, antifeministas. Mitinea soflamas contra lo que ellos consideran “ideología de género”, ese concepto inventado por las élites de la Iglesia Católica para frenar el avance de los avances, es decir, el desarrollo de algo tan fundamental como la igualdad en derechos, en libertades, en oportunidades.

-Y, hace un par de días, nos encontramos con la noticia de que el Ayuntamiento de Archena presentaba y lanzaba en redes sociales un acontecimiento denominado: “El Rey de la Casa”, dirigido a los que se sienten “la corona de la familia”, celebrando su día internacional: el Día del Hombre, y que consistirá en una “cata de vinos y tapeo”.

A veces, como mujeres feministas sentimos que os queréis cargar toda la lucha a favor de la dignidad de la mujer y el desarrollo de sus derechos, espacios, voces, y todo el avance conseguido en la toma de conciencia colectiva de que el machismo es enemigo de la vida y de la libertad de la mitad de la población. Todo ese camino recorrido en los últimos siglos, décadas, años, y que tomó un gran impulso el pasado 8 de marzo, día en el que millones de mujeres nos lanzamos a las calles para decir: “¡Basta!”

¡BASTA! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones.

¡BASTA! de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas.

¡BASTA! de opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales.

Un lago camino que algunas mentes obtusas con una simple frase, un simple acto o con un descarado programa político desprovisto de toda lucidez, pretenden hacernos desandar.

Nos parece haber heredado la tortura de Sísifo, condenado a empujar una piedra montaña arriba una y otra vez.

A ver, señores del PP. ¿Estaban ustedes en España el 8 de marzo de 2018? Entendemos que encendieron las televisiones y leyeron la prensa, que escucharon la radio y que estuvieron atentos a las redes sociales. Y suponemos que recuerdan la que le cayó al Sr. Gallardón unos años atrás, con El Tren de la Libertad. Y que también han estado atentos a lo que ha ocurrido en Argentina. Entonces, ¿cómo es posible que el Sr. Teodoro García, afirme, sin vergüenza alguna, que “el aborto no es un derecho”? No nos pidan, por favor, que se lo volvamos a explicar. Es desesperante, en serio, dejen de copiar el discurso de los obispos, son ustedes representantes políticos, no insulten más nuestra inteligencia.

¿Y cómo es posible que el equipo de gobierno del municipio de Archena organice para celebrar el ‘Día Internacional del Hombre’ un evento llamado “El Rey de la Casa”? ¿Un acontecimiento dirigido a quienes se sienten “la corona de la familia” y para colmo lo agasajen con una “cata de vinos y tapas”? Que estaría genial celebrar un Día del Hombre para repensar la masculinidad y para fomentar la Igualdad, pero no, ellos eligen una masculinidad tradicional “el que lleva los pantalones en la casa” lo celebra yéndose de vinos.

Como feministas pasamos de la incredulidad a un estado de conmoción, como si la realidad solo fuera una pesadilla del pasado remoto para terminar despertándonos y dándonos cuenta de que realmente está ocurriendo. Cansadas y aburridas nos dejan ustedes con sus brillantes ideas.

Y, ¿ahora qué hacemos? Pues miren, seguiremos luchando. Seguiremos organizando nuestra rabia y celebrando cada victoria y defendiéndola con uñas y dientes, sin dar un paso atrás, no, nunca más.

Y, por favor, el próximo 8 de marzo enciendan ustedes la televisión y no aparten su vista de las redes sociales. Les vendrá bien para avanzar, de una vez por todas, al Siglo XXI.