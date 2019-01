Su mapa es su territorio

El científico y filósofo polaco-estadounidense Alfred Korzybski señaló que "el mapa no es el territorio", resumiendo que la representación de una cosa (las palabras, los mapas), no es la cosa en sí misma. Por ejemplo, la palabra "patata" no es una patata, no puede comerse ni fabricar tortilla con ella. Korzybski sostuvo que muchas personas confunden mapas con territorios, esto es, confunden modelos de la realidad con la realidad misma.

En el caso de la UCAM, la confusión entre el mapa y el territorio se ha plasmado en la imposición real del uno sobre el otro: su director, Mendoza, ha dibujado un mapa (un proyecto de negocio: la Universidad Católica San Antonio, UCAM) y lo ha implementado en el territorio (los alrededores del Monasterio de Los Jerónimos, en Murcia), sin reparar en permisos, situaciones previas, objeciones legales ni, muchísimo menos, derechos de las murcianas y murcianos sobre su patrimonio.

Si en ese mapa aparecía una puerta nueva, picos y palas la abrían sin reparar en las paredes centenarias (intocables por ser monumento BIC). Si el mapa dibujaba los accesos delante de la portada monumental del monasterio, un equipo arrancaba los huertos y los rellenaba de asfalto. Si el mapa requería un aulario al norte del monasterio, una excavadora se encargaba de tirar abajo El Corralazo, una casa rural catalogada como Edificio Singular y propiedad de todas nosotras y nosotros. Si el mapa trazaba una ampliación de instalaciones al lado, eran construidas de inmediato.

La UCAM se permitió incluso cambiar el 'territorio' simbólico del poder eclesiástico, asegurándose vía Vaticano, que el obispado de Cartagena (entonces encabezado por el inefable Reig Pla) no tuviera ningún mando en su Fundación San Antonio, respondiendo únicamente ante el nuncio directo del Papa. El obispo había advertido que "los Estatutos no son conformes a derecho ni canónico ni civil, tanto por razones formales como de fondo".

Este conflicto tuvo un intento de resolución en 2008, cuando el propio Mendoza admitió que quería 30 millones de euros a cambio de "entregarte la universidad", tal y como aseguró en entrevista radiofónica. Aceptar dinero a cambio de abandonar un proyecto personal se llama, en palabras del vulgo, "venderse". Parece ser que términos como 'voluntad propia', 'leyes', 'dignidad' o incluso el más sencillo de 'reglamentación urbana' no existen en el ambiente de estas personas y estos partidos.

Pues esta gran imposición de un determinado mapa sobre un territorio fue posible solo gracias a la colaboración del gobierno del PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad Autónoma de Murcia. En una auténtico alarde de "dejación de funciones" los políticos populares permitieron que se construyera la UCAM "a su bola" como dice la juventud. Preguntado por el juez, el Concejal de Urbanismo Navarro Corchón, respondió que no había visto levantarse ninguno de los 8 (ocho) edificios ilegales, a pesar de dar clases allí de Postgrado Experto en Urbanismo (pues parece que no es muy "experto").

Otros políticos populares que también dan clases o estuvieron contratados en algún momento, con sueldos maravillosos en la UCAM pueden ser consultados en: www.revistaelobservador.com, DOSSIER (V). El ‘padrino’ de la UCAM. Adela Martínez Cachá o Teodoro García Egea se encuentran ahí.

El mapa de la UCAM no se acaba en La Ñora: los gigantescos letreros con que anuncia su presencia (como si la Universidad Católica sospechara su inanidad y necesitara de un exhibicionismo extra) se han encaramado a las dependencias del centro comercial ZigZag y al Estadio La Condomina, cuyas instalaciones deportivas repiten el guión de haber sido cedidas a Mendoza sin concurso previo (como no sea los antedichos empleos de profesores).

Me gustaría acabar mis artículos articulando, valga la redundancia, la versión progresista a los problemas de los que hablo. En este caso, es obvio que, ajustándonos a derecho, esta Universidad privada nunca debió de construirse en ese lugar. Si la Fundación San Antonio se hubiera encontrado con un gobierno progresista en la Región habría tenido que comprar terreno en libre mercado, nunca en un entorno protegido, ni cerca de nuestro patrimonio; habría tenido que esperar a que el Ayuntamiento decidiera qué hacer con el estadio La Condomina y concursar, con otras empresas una vez decidido el uso.

A dichos concursos habría tenido que presentarse cumpliendo los estándares europeos de contratación pública, es decir: siendo una empresa paritaria (mujeres y hombres en su dirección), ecológica (uso de energía racionalizada y de fuentes renovables) y social (en la contratación de su personal interno). Otro día hablaremos de las opiniones de su director, Mendoza, a través de las cuales se atisba el mapa de un Paraíso estrecho y nada piadoso, con una característica clara: los ángeles custodios tienen los ojos cerrados.

*Cristina Morano es escritora, diseñadora gráfica, miembro de CambiemosMurcia y dentro de poco, dependienta en algún supermercado, si no mendiga.