Seis meses después: ‘el Tsunami de las Derechas’

Hoy estamos convocados seis meses y trece días después, para ser exactos, a unas nuevas elecciones generales. Ya ha quedado más o menos claro que la principal esperanza del PSOE, aumentar el apoyo de los electores, no va a suceder, según han adelantado la mayor parte de las encuestas. Un par de escaños por arriba o, más bien, por abajo es lo que han pronosticado la mayoría de los sondeos tanto para los socialistas como para Unidas Podemos (UP), a estos últimos unos pocos más. Es decir, esta repetición electoral por la falta de acuerdo entre ambos partidos para formar gobierno no parece haberles pasado una factura muy determinante a ninguno de los dos.

En cambio, lo que sí ha ocurrido es un ‘Tsunami de las Derechas’. Los analistas hablan de un final de Ciudadanos equivalente al que tuvo UPyD, una recuperación notable del Partido Popular quien podría tener entre 80 y 85 escaños frente a los 66 que obtuvo el pasado 28 de abril y un crecimiento espectacular de Vox, al que algunas encuestas le sitúan como tercer partido con unos 55-60 diputados frente a los 24 que consiguió en primavera.

¿Qué ha ocurrido en estos seis meses para que los votos de la derecha hayan saltado tanto de un lugar a otro cuando las propuestas políticas son principalmente las mismas? Lo más obvio ha sido, en primer lugar, la exhumación de Franco, y lo segundo y más importante, la sentencia del procés en Cataluña y todos los disturbios callejeros que ha habido como reacción. Ante el Tsunami Democràtic que quería colapsar el aeropuerto de Barcelona para que el Gobierno enviara al Ejército, partidos como Vox, verdaderamente, han amenazado con aplicar un 155 duro a Cataluña y enviar allí al Ejército. No contentos con eso, también proponen la ilegalización de partidos independentistas en Cataluña y, ya que estamos, la del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Es decir, suspender los partidos que están en contra de la España centralizada que ellos proponen. No parece que eso suene como una medida muy democrática, al igual que impedir a ciertos medios, como a eldiario.es, cubrir sus mítines, medida que la Junta Electoral ha criticado porque conculca la libertad de expresión.

La reacción tan visceral y sin matices de Vox hacen de espejo cóncavo a los disturbios de Cataluña. Los reflejan al revés. Quizás sea una reacción natural, pero igual de irracional y sin sentido.

Vox ha cambiado fundamentalmente el objetivo de sus ataques. Si en la campaña anterior centraron muchos de sus mensajes en las denuncias falsas que las mujeres ponían a los hombres en los juzgados y, en general, lo que ellos denominan “ideología de género”; en esta ocasión han arremetido más claramente contra los inmigrantes, sobre todo contra los ‘menas’, menores extranjeros no acompañados, y contra las ‘manadas’ que han agredido sexualmente a mujeres y que ellos, falsamente, atribuyen en su mayoría a los inmigrantes.

Las feministas, organizadas tras varios 8M muy potentes, entre otros movimientos, respondieron con fuerza al partido de extrema derecha en abril. Ahora, prácticamente, no se las ha escuchado. Los migrantes, en cambio, no tienen esa capacidad de organizarse, ni de hacerse oír. Ni siquiera de votar en la mayoría de los casos. De modo que ha sido una batalla casi sin enemigo a batir. Más aún, cuando Santiago Abascal participó en el debate entre los cinco líderes de los principales partidos políticos sin que prácticamente se desmintieran las falsedades que dijo en ‘prime time’. A pesar de que después se han analizado los datos falsos y ‘fake news’ allí dichos, ya parece tarde e insuficiente. Esas frases simples, con datos falsos encuentran un cabeza de turco fácil -inmigrantes, catalanes, vascos-. Son tiempos turbulentos y complejos en los que la homogeneización parece una opción tranquilizadora, cuando no lo es. Nunca lo ha sido.