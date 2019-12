Algo se mueve en Ciudadanos

Los agricultores, con Lucas Jiménez y Juan Marín a la cabeza, anunciaban ayer 19 de diciembre movilizaciones no para salvar la agricultura del Campo de Cartagena, que ellos saben que esa batalla está perdida, sino para garantizar la agricultura intensiva del Guadalentín. Mientras tanto, la banda de mariachis que recibió a una pequeña parte de la gestora que ahora gobierna Ciudadanos cantando una ranchera "Ay Fran Hervías, canta y no llores", ya auguraba que la tarde-noche no sería un paseo triunfal.

Es la primera vez en la política española actual, que los números dos y tres de una organización dimiten (Villegas y Hervías) y el mismo día vuelve a asumir la dirección provisional. Lo que da una muestra de que la sombra de Albert Rivera es aún demasiado larga amiga Inés "y lo sabes", como dice Julio Iglesias.

Se esperaba, por tanto, que los que llevaban demasiado tiempo callados, abrieran sus corazones y sus bocas para pedir responsabilidades por lo que pudo ser y no fue.

Minutos antes de la reunión, un mensaje llegaba a los móviles de los afiliados y afiliadas del grupo naranja: La ex concejala del Ayuntamiento de Alcantarilla, Maria Dolores Jiménez Pérez, una de las integrantes del famoso 'Clan de Alcantarilla', era la elegida por la vicepresidenta Isabel Franco para ponerse al frente de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos: "Ya ha salido el cargo de Lolica" decía el mensaje.

El problema es que esta persona mintió y engañó cuando presentó su currículum, anunciando que tenía títulos y máster que finalmente reconoció no tener. En otras palabras, mentir tiene premio como cargo público. "Qué alguien se lo diga ya a la pobre Inés para que no siga por estos platós de televisión acusando a los demás de lo que en su partido practican".

Cerca de treinta intervenciones, la inmensa mayoría pidiendo 'cabezas', sobre todo las de Valle, Paco Álvarez e Isabel Franco, y sobre todo, algunos poniendo en tela de juicio el "gobierno con el PP".

Un documento con unas 150 firmas pidiendo 'urnas', fue presentado, "más democracia interna y dimisiones". Lo normal, lo que todos esperan es que se nombre una gestora en Murcia, y que Valle Miguélez y Paco Álvarez pasen a formar parte de la historia más oscura de la marea naranja.

Mario Gómez sale en defensa de la actual dirección, "patético y fuera de lugar" dice uno de los asistentes, que cree que ayer Mario quedó "retratado". Aunque ojo, no es la primera vez que sale a flote. "Es un superviviente nato" dice otro. Salió airoso de Escudero en Alcantarilla y de la famosa crisis de las facturas, "incluso logró que el partido le pidiera disculpas y todo".

En las próximas semanas, Ciudadanos tendrá que tomar decisiones importantes. Esperar hasta marzo para que Inés tenga libertad absoluta para asumir responsabilidades orgánicas podría ser un gran error por parte de una organización que sigue sin contar nada en el consejo de gobierno, como es el caso de la negociación de los presupuestos, donde PP y Vox tienen cerrado su acuerdo sobre el desacuerdo, lo que les llevará a tener la sartén por el mango para disolver la asamblea y convocar nuevas elecciones.

Lo único positivo de la reunión naranja, al margen de la banda de mariachis puesta por aquel exconcejal de Lorca al que tildaron de que no daba la imagen (así se las gastaban algunos elitistas que han demostrado ser más banda que los propios mariachis), es que ayer, muchos afiliados demostraron que todavía queda vida inteligente en Ciudadanos.