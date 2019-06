Los números del 26M para las fuerzas del cambio en la región: Pitágoras frente a Haidt

Nuestra mente funciona de forma mucho más pasional de lo que creemos. Primero viene la intuición moral: algo nos gusta o nos ofende, nos parece bueno o malo… y solo después buscamos los argumentos que justifiquen nuestras decisiones. Ese es el argumento central de "La mente de los justos", un libro del profesor neoyorquino y doctor en psicología Jonathan Haidt que resulta imprescindible para entender muchos de los debates actuales o, más bien, para entender porque esos debates nunca se van a cerrar.

La polémica generada por los malos resultados de Podemos e Izquierda Unida en las pasadas elecciones autonómicas y locales va camino también de convertirse en uno de estos debates sin salida. Los argumentos y análisis que se manejan estaban ya escritos mucho antes de que se anunciaran los resultados de las urnas. Los críticos de Pablo Iglesias mandan balones fuera y hablan de debacle generalizada: ellos solo pasaban por aquí. Los partidarios del Secretario General de Podemos denuncian la deriva de la organización murciana e importantes fallos propios. Lo mismo sucede en IU entre los haters y los fans de Alberto Garzón. Todos los argumentos son buenos y todas las causas son justas, pero los números son los que son. Solo con su ayuda, bien lo sabía Pitágoras, podemos dar razón de la realidad y escapar a la paradoja del doctor Haidt.

De entre todas las ecuaciones del 26M, una cifra destaca por encima de todas: Iglesias 79.650, Urralburu 36.163. Hace apenas un mes Pablo Iglesias obtuvo 79.650 votos en las elecciones generales, un 10,38%. Urralburu obtuvo solo 36.163 votos, un 5'5%. Por el camino se dejó más de la mitad de los votos de Podemos: 43.487 apoyos.

Más datos. Tanto la dirección de Podemos en la Región de Murcia como un importante sector de Izquierda Unida no han creído nunca en la fórmula de Unidas Podemos. La confluencia resta, vienen diciendo desde el fallido ‘sorpasso’ al PSOE en las elecciones de Junio de 2016. Lo cierto es que si juntos no se suma, por separado se resta aún más. Esto ha tenido terribles consecuencias para el campo del cambio en la Región de Murcia.

De haber ido en coalición, Unidas Podemos habría obtenido al menos un concejal en 8 municipios, donde ninguna de las dos sumó los apoyos necesarios por separado: Alcantarilla, Águilas, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares, Mazarrón, San Pedro del Pinatar. Y faltaría muy poco en Torre Pacheco. La consecuencia es que más de 225.000 murcianos se quedan sin ninguna voz crítica en sus consistorios. Un verdadero desastre.

Pero hay más. Podemos se queda fuera de Ayuntamientos como Puerto Lumbreras, Lorca, Cieza y Alhama, mientras que en otros Izquierda Unida no ha obtenido ni un solo concejal: Molina de Segura y Murcia capital. La división no solo ha sumado, sino que ha restado: miles de votos tirados a la basura, que hubieran sumado entre 5 y 8 concejales más en estos 6 consistorios. 164.000 murcianos que se quedan sin noticias de Podemos. Más de medio millón que se quedan sin representación de IU.

Salvo en Alhama, el último concejal asignado que hubiera ganado Unidas Podemos, es del PP o Ciudadanos. Más gasolina para una derecha derechizada por la irrupción de Vox. En Puerto Lumbreras un concejal más le hubiera quitado la mayoría a PP y Vox. En San Pedro, habría roto la mayoría absoluta del PP. En Alhama, un segundo concejal de Unidas Podemos habría evitado la mayoría absoluta del PSOE y lo hubiera sentado a negociar. Decisiones erradas de unos que deciden el destino de muchos.

¿Y qué decir de los resultados obtenidos a la Asamblea regional? La marca de Izquierda Unida, Cambiar la Región de Murcia, volvió a quedarse fuera de la Asamblea. En 2015 y con un excelente candidato superó los 30.000 votos. En esta ocasión apenas supera los 13.000. La primera vez se puede entender. No se leyó bien el contexto, en un momento en que Podemos vivía su momento dulce… pero se puede entender. La segunda, sintiéndolo mucho por mis buenos amigos de IU, no tiene perdón.

En Podemos perdemos 4 de 6 diputados y el grupo propio. La fórmula de Unidas Podemos hubiera sumado para tener 3 diputados y ese grupo propio y, lo que es más importante, hubiera dado representación a todas las fuerzas del cambio de esta Región: Podemos, Izquierda Unida y Equo. Rotaciones, co-portavocías, la coralidad que tanto se pide a Madrid: hay mecanismos de sobra para compartir el poder y hacer que todos se sientan a gusto. Cuando hay voluntad para ello.

43.487 votos y 4 diputados menos. De 13 a 16 concejales perdidos por puros egos. 400.000 murcianos sin representantes de Podemos y más de medio millón sin representantes de IU. Ese es el balance de la última batalla por ser cabeza de ratón. Ni más ni menos. La mente de los justos, que en esta Región son legión, buscará el fallo en el otro y arrimará siempre el ascua a su sardina. Hay mil formas de ver lo justo y vendrán aún mil más, pero las cifras son las que son.

Los números retratan más a unos que a otros, eso es verdad. Pero no es el momento de buscar cabezas de turco, sino de actuar. Porque la culpa de todo esto, la culpa de verdad, la tenemos nosotras y nosotros. Por permitir que la política sea algo que todavía se hace desde los despachos y nos dan hecho. Por haber dejado que se incumpliera el mandato del 90% de los militantes de Podemos y del 77% de IU. Por tirarnos al pozo con dos aparatos que caminan sordos y ciegos (¿o es que nadie se lo veía venir?). Por no haber querido arremangarnos. Por no estar trabajando ya, hoy mismo, por la unión de las gentes que luchan por un cambio real en esta Región.