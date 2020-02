La peor de las distopías que jamás hubiera podido soñar se está dando en Murcia. Todo aquello que pensaba ya estaba superado está volviendo con una fuerza inusitada. Nunca pensé que en 2020 estaríamos los colectivos LGTBI defendiéndonos de unas personas que a todas horas parecen tener a los medios dispuestos a divulgar sus mentiras. Mentiras tan burdas e increíbles que hasta ahora no nos molestábamos ni en desmentir porque no pensábamos que alguien pudiera creer tales desvaríos.

Resulta que salen unos señores diciendo que a las aulas de nuestra Región van drag queens a leer libros sobre una caperucita transexual, que a otros los obligan a poner globos bajo las camisetas para simular tetitas y que los hacen pasear por la clase para humillarlos. Por supuesto, no hay nombres de centros, ni fechas, ni lugares, nunca hay datos. No hay denuncias en los juzgados, ni tan siquiera en la inspección educativa. No hay nada, pero está en todos los medios. Se trata de decir la burrada más grande, de contar el caso más rocambolesco que se les ocurra para focalizar la atención sobre un evento que han organizado a favor del veto parental. Un evento para el que ni tienen gente en Murcia. Han tenido que fletar autobuses de otras comunidades para que vengan a manifestarse como familias murcianas preocupadísimas y deseosas del veto parental. Porque este gente si algo tiene es que son muy bien mandaos. Si ya le pagan el autobús y el bocadillo encima agradecidos.

Volviendo al tema de la drag queen que tiene su miga ¿alguien conoce un centro donde haya ido una drag queen? Yo no y supongo que vosotros tampoco, pero no os preocupéis que ya llevan tiempo difundiendo una foto de un evento que se hizo en una biblioteca norteamericana en una campaña contra la LGTBIfobia. Una foto en la que se veía una drag queen leyendo un cuento a unos niños. Ya lo ha recibido por Whatsapp desde tu vecino del cuarto a la tita Manolita que está contentísima desde que la han enseñado a usar el móvil. Solo necesita que se lo refuercen los medios tradicionales locales para que eso pase a ser verdad absoluta. Porque tampoco nadie los desmiente aunque los propios periodistas te digan que les han preguntado por datos para corroborarlo y no han sabido contestar. Pero claro, no lo escribo porque no queda tan sensacionalista. Si lo dejo así me lo van a compartir los de un lado y los de otro, cada uno por diferentes motivos.

No voy a entrar tampoco en que clase de asunto sin resolver tiene que tener esta gente en la cabeza para tener que montar todo este tipo de montajes y mentiras. No voy a entrar en qué hace que estos bulos que viajaban alegremente de forocoches a los grupos de Whatsapp salten ahora a los medios de comunicación día si y día también. Lo que no entiendo es que esa gente que está viendo claramente esta manipulación, esa gente que sabe que es todo mentira, que esa gente esté tan tranquila.

No puedo entender como no estamos ya todos los murcianos en la calle. No ya por el veto parental, sino por todo este absurdo que estamos viviendo en nuestra región desde que el partido fascista entró en la Asamblea Regional de Murcia. No sé en qué están pensando todas las personas que creen que esto es una cosa entre los colectivos LGTBI y esta gente. Están muy equivocados si piensan así. Lo que estamos viviendo demuestra que tenemos un presidente que se pasearía en calzoncillos por la Gran Vía si los fascistas se lo pidieran. Que le importa un pepino el Mar Menor, la escuela pública, la violencia de género, el campo murciano, la sanidad pública, la desigualdad y la pobreza que tiene nuestra región. Le da todo exactamente igual. Vosotros también le dais igual. Y esto es solo un ensayo, un pequeño entrenamiento de lo que serían capaces de hacer si se les presentara esta coyuntura a nivel nacional. Queridos murcianos, ¿vais a esperar a que os toque muy directamente o pensáis moveros de una vez? Espero que lo hagáis antes de que sea demasiado tarde.