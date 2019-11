Casi parafraseando la película del realizador Chicho Ibañez Serrador me pregunto eso: ¿quién puede abandonar a un niño? Vox impidió ayer en la Asamblea Regional que se aprobara una declaración institucional para celebrar el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU al "no estar de acuerdo con las injerencias a la soberanía nacional". Es decir, de nuevo su batalla contra los menores extranjeros no acompañados, también conocidos como 'menas'. Incluso de la manera más simbólica.

Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ha sido el tratado de derechos humanos más amplia y rápidamente ratificado en todo el mundo. Actualmente los dos únicos países que no lo han refrendado son Estados Unidos y Somalia. Santiago Abascal quiere que España abandone el tratado que entró en vigor en nuestro país en 1991.

La Convención obliga a los Estados a dar prioridad al “interés superior del niño” por encima de discriminaciones debido a razones de sexo, religión, origen nacional, étnico o social. No se puede entonces expulsar de forma masiva o indiscriminada a menores extranjeros no acompañados del país.

La Asamblea Regional no puede leer esta declaración sobre los derechos de la infancia el miércoles, Día del Niño, ya que para ello hace falta el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Será la primera vez que no lo hace. ¿Cómo nos iremos acostumbrando a este tipo de cosas, como que un Parlamento autonómico no pueda apoyar los derechos de los niños?

Arrebatar la condición de personas a los extranjeros o las minorías o cuestionar sus derechos es un camino que la Historia ha demostrado que es muy peligroso de transitar. Arrebatarle a un niño su niñez me parece ya desolador, rayando en lo cruel. Para llevar a cabo determinadas políticas xenófobas antes hay que cosificar a los seres humanos, hay que deshumanizarlos en la conciencia de cada uno de nosotros. Vox ya ha empezado esa tarea y ni siquiera es capaz de reparar ni en los derechos del menor.

No son 'menas', son niños. Si un Estado como España no puede salvaguardar sus derechos, entonces no podríamos llamarnos como tal ni tendríamos dignidad como país ni como sociedad.