No nos ridiculicen a nosotros

No sólo no piden perdón, ni dimiten ni son cesadas, sino que el presidente pide, exige, que no ridiculicemos a la portavoz oficial, que no oficiosa, de su Gobierno, de nuestro Gobierno, el que representa al pueblo de la Región de Murcia. El ataque es la mejor defensa, habrán pensado en Palacio, pero se equivocan intentando dar lecciones de educación política a estas alturas de la película.

Nadie, entre los que me incluyo, ha criticado a la persona, sino a la representante política que tiene la responsabilidad de dirigir de manera colegiada a los más de cincuenta mil trabajadores que configuramos la administración regional, maneja un presupuesto de casi cinco mil millones de euros,y representa a un millón y medio de habitantes. Una política que prácticamente nunca ha trabajado fuera de la política para mayor inri.

No somos los ciudadanos de a pie quienes vamos a Televisión Española y decimos que hemos ido a conocer a Paz Vega, no soy yo quien confunde una ciudad con un equipo de fútbol. Sois vosotros quienes defendiáis a Pedro Antonio Sánchez cuando las dudas eran más que evidentes, los que sacábais barriga sobre la envidiable situación del Mar Menor gracias a la gran gestión del presidente López Miras.

No somos los contribuyentes quienes llaman inmaduro al presidente, sino su propia vicepresidenta. No somos los empleados públicos quienes creamos Direcciones Generales sin trabajadores y seguimos destrozando la función pública u ordenamos pagar abogados privados a altos cargos.

No somos los contribuyentes quienes despilfarramos millones de euros en auditorios abandonados, quienes hemos traído la corrupción hasta las instituciones.

Nadie ridiculiza a la señora Ana María Martínez Vidal, pero por favor, que la consejera y portavoz del Gobierno Regional deje de ridiculizarnos ante los ojos de España. Que el Gobierno no nos siga tratando con alumnos de guardería a los que se nos da un chupachús si no preguntamos y una colleja si protestamos.

Un presidente maduro, responsable, creíble, honesto y de estado no llora cuando se le crítica, sino que asume las críticas y analiza si está equivocado, sobre todo cuando todos los medios, incluidas las redes sociales, se ríen de algunas de sus declaraciones. Su Gobierno es un ejecutivo acomplejado, roto, cosido sólo por intereses, sin rumbo, rehén de la extrema derecha, desnortado, descoordinado, desorientado, desbordado, desquiciado, desbaratado y, a veces, maniatado.

Dejen de mirar el dedo que señala la luna con un ojo y su ombligo con el otro y dediquen sus contados esfuerzos a solucionar los graves problemas que afectan a los ciudadanos. Dejen también de echarle la culpa de su inacción al resto del mundo.