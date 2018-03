Pasa el tiempo y nos recuerda que somos finitos y frágiles, por eso, pienso y siento que la vida, además de un espacio donde nos desenvolvemos, es tiempo y somos lo que hacemos durante ese tiempo.

La vida me ha enseñado, gracias a mucha gente, a concebirla como un horizonte, al que nunca acabamos de llegar ni de construir, y que una causa perdida es la que nunca se empieza o se abandona, que nunca hay que rendirse, que hay que vender caras las derrotas y que aceptar los fracasos nos permite comenzar de nuevo. Por todo esto, ante la pregunta ¿para qué sirve el tiempo?, respondo vitalmente que sirve para amar y luchar con libertad, para volar cada vez más alto, por encima de las alambradas, de los dominadores, de los que se creen dueños de la vida y de la muerte, de los que arrojan de la sociedad a aquellos y aquellas que ya no se consideran productivos ni competitivos, unos los llaman los nadies, otros los descartables, otros los nadas, otros los invisibles…

¿Para qué sirve el tiempo? Para amar y luchar con libertad, porque si no se ama y se lucha con libertad vivimos en una jaula, posiblemente sin barrotes. Nosotros mismos nos autocensuramos por las coacciones, las amenazas, las represiones y el miedo.

Amar significa querer gratuitamente, hacer de los valores y principios sentimientos y emociones, no despreciar y lo que es más importante y más difícil, no dejar que el odio, el rencor y la venganza anide en nuestro corazón.

Desde el verbo amar, luchamos por ese otro mundo, cada vez más anhelado, pero, cada vez alejado y no por eso perdemos el compromiso y la esperanza. Luchamos, partiendo de nuestra propia existencia, teniendo que ser nosotros, en nuestra vida, vivencia personal de lo que queremos en la sociedad. Sin coherencia no hay credibilidad y sin credibilidad no hay transformación social. Tenemos que simultanear el cambio personal y social. Y, con libertad, porque sin libertad nuestro tiempo sólo significa el paso del tiempo sin vida, sólo tristeza, amargura, victimismo y resignación. La libertad se conquista cada día y termina donde empieza la libertad del otro. La libertad significa enfrentarse a tus propios miedos, a las presiones de tu entorno más afectivo y la represión de los poderes económicos a través de las leyes y la fuerza.

Pero el tiempo tiene sus enemigos, y no lo digo por lo breve y frágil que es la existencia, si no por aquellos que se adueñan del tiempo, de nuestro tiempo y ¿quiénes son? Son los asesinos de sueños, de las utopías, de los que dicen que este mundo tiene muchos límites, menos para su poder, intereses y beneficios. Son los que dicen que el tiempo es para trabajar, producir, competir, consumir y quedarse en casa y, sobre todo, no pensar, no soñar. Son los enemigos de la libertad, los que encadenan la libertad, que te conformes con respirar.

Estos enemigos del tiempo van bien vestidos, hablan con mucha educación y siempre apelan a la sensatez, al sentido común, al acatamiento, a la divinidad. Son los poderosos económicos, presidentes de gobiernos, eclesiásticos, rabinos, imanes, militares, banqueros, inversores, autoridades judiciales, sindicalistas, presidentes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y otros organismos internacionales. Alguien podrá decir “no todos” y llevaría razón, pero hay un número muy significativo, muy grande, demasiado grande. Quieren un tiempo, pero sin tiempo para la libertad, la paz, la justicia y la fraternidad.

No perdamos el tiempo acatando, asumiendo, asintiendo, cerrando los ojos, el pensamiento y el corazón. Amar sin condiciones, luchando y sembrando, aunque sepamos que no podremos disfrutar de lo conquistado socialmente, de los frutos, y viviendo desde la libertad y en contra de todo aquello que vaya en detrimento del ser humano y de la naturaleza y eso supone aceptar los riesgos de ser libres y desobedecer todo aquello que atente contra de la dignidad humana, la cercene o la amedrante.