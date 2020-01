El tabaco y el pin parental

Otra vez, y van unas cuantas, nuestra imagen como región vuelve a ser puesta en el ojo del huracán por culpa no de Vox y PP que, insisto, no engañan a nadie, sino de Ciudadanos Ver a Juan José Molina, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, defender posturas decimonónicas no produce ni siquiera enfado, simplemente me genera pena