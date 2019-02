"Y que no temieran"*: balada de la línea 61

*And ne forhtedon na (Y que no temieran): "Enseñó a sus guerreros/ cómo debían pararse y defender sus lugares./ Les ordenó que sostuvieran bien sus escudos,/ con puños firmes, y que no temieran." La balada de Maldon, poema escandinavo del siglo X. Epitafio de la tumba de Borges

Son gentes tenaces las que cogen el transporte público, son los detentores de fuerzas ocultas inimaginables. El año pasado hemos tenido la suerte de ver despertarse una de esas fuerzas: la "Plataforma por la recuperación de la línea 61", ha conseguido recuperar la línea de autobuses que pasaba por sus pueblos, a base de manifestaciones en carreteras y ayuntamientos