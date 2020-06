Los tentáculos de Mendoza en la derecha española

Vox no es Mendoza, por lo menos no en su totalidad, pero Mendoza sí es Vox, como lo es igualmente el Partido Popular.

Uno de los mayores errores que la gente cercana a José Luís Mendoza le achaca, no se atreven a echárselo en cara por miedo a represalias, es querer siempre escenificar su posición política. Eso le está llevando, no solo al propio presidente de la Universidad Católica sino a la propia institución, a unos niveles de desprestigio que no se corresponde con la realidad.

Estos días estamos viendo como un programa con una gran audiencia como es El Intermedio está convirtiéndolo en un personaje absurdo ante el enfado de muchos y el hazmerreír de otros.

"Le puede", me dice una persona allegada a él. "Mira que se lo decimos, zapatero a tus zapatos, pero nada, como el que oye llover".

Otra estrecha colaboradora me insiste: "Tiene un corazón tan grande como imprudente", "Con sus declaraciones nos está haciendo daño sin querer, pero él es así. Nadie lo va a cambiar a estas alturas de su vida".

Mucha gente cree que los tentáculos de José Luís Mendoza están incrustados en Vox, y que el exjugador de baloncesto, José Luis Antelo, es simplemente un títere puesto e impuesto desde Guadalupe y que, por lo tanto, en el partido ultraconservador no se da un paso sin informar previamente en Los Jerónimos.

Llevan razón quienes dicen que Mendoza se ha hecho con las riendas de Vox en la Región de Murcia, todo ello con el visto bueno del diputado nacional de Vox Luis Gestoso, que es lo mismo que decir con la bendición de Abascal. Pero que nadie olvide que quien realmente influye decisivamente en las políticas de los ultraconservadores, como decía Aznar, no viven en montañas lejanas, sino aquí, con nombres y apellidos, algunos de ellos dirigiendo el todopoderoso Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo Segura y sus íntimos amigos lorquinos.

Pero los tentáculos de Los Jerónimos llegan mucho más lejos, más de lo que mucho de ustedes pueden imaginar, solo tienen que echar un vistazo a sus nóminas, pero, sobre todo, a aquellos que, gracias a la UCAM, ahora tienen un diploma que colgar en sus paredes.

Quizás uno de sus máximos exponentes públicos sea Teodoro García, un hombre entregado a los principios fundadores de la UCAM hasta la médula. De hecho, antes de trasladarse a Madrid era frecuente verle haciendo deporte cada día en su gimnasio, al margen de que su experiencia laboral fuera de la política se circunscribe a la nómina que recibía de esta institución. Pero por si alguien tiene alguna duda, el número dos de los populares fichó hace un año a Ángel Pablo Cano, otro murciano (Blanca) como su jefe de gabinete en Madrid, otra pieza de la UCAM sobre el tablero.

Si ha habido una persona que ha sabido jugar sus fichas en el tablero político, ese ha sido José Luis Mendoza, y es que si la derecha más conservadora tiene en el Opus Dei su ejército en puestos clave de las instituciones, incluido peligrosamente el poder judicial, ¿por qué otros estamentos vinculados estrechamente a la Iglesia no iban a hacer lo mismo? El poder verdadero tiene muchos novios.