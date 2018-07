Contra la tolerancia

Estos días, con la Semana del Orgullo, se habla mucho de tolerancia. Un término precioso, políticamente correcto y muy cortés.

Pues bien, seamos políticamente incorrectos. Estoy en contra de la tolerancia.

Así, sin más explicaciones, podría sonar rotundo de más y seguramente retrógrado; así que me explicaré un poco mejor.

Estoy en contra del término `tolerancia´ en el uso que de él se hace. Y es porque, intrínsecamente, implica no la admisión y aceptación del otro, del distinto, del homosexual (o heterosexual, según desde la perspectiva que se mire), del negro, del blanco o del azul a rayas, sino que expresa que “se traga” con él/ella, se le soporta.

La tolerancia, en materiales, por ejemplo, significa lo que un material puede ser forzado antes de que ceda o se rompa, lo que extrapolado a la sociedad podría interpretarse como el límite que aguantamos al diverso respecto de la corriente o grupo predominante antes de que se le deje de aguantar.

Así mismo, los edictos o leyes de tolerancia, históricamente, han significado reconocer que los que se salían de la norma (habitualmente religiosa) pudieran celebrar sus cultos o actos religiosos sin ser perseguidos. Pero ya está, no que se les aceptara, ni se les integrara con normalidad en el grueso de la sociedad, sino que no se les iba a defenestrar o perseguir explícitamente.

Y si bien la R.A.E., en su acepción principal del término, dice de la tolerancia que es el “respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” , no lo es menos que en el resto de acepciones la cosa va por otros derroteros, en el sentido que más arriba explicaba, con acepciones como “diferencia consentida entre la ley o peso teórico y el que tienen las monedas”, “margen o diferencia que se consiente en la calidad o cantidad de las cosas o de las obras contratadas” y “ máxima diferencia que se tolera o admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto”. Creo que la idea queda bastante clara y delimitada. La acepción `moderna´ no altera demasiado el significado real del término y para lo que se ha usado y sigue usando en múltiples campos.

Es por todo ello que no me apetece practicar la `tolerancia´, dando márgenes o límites de diferencia a los demás respecto a mí, sino que prefiero practicar la `aceptación´, plena y tranquila, con normalidad y sin complejos, y dejarme de términos heredados de tiempos pretéritos, que más me suenan a la magnanimidad del que se siente superior con el otro que de una sociedad digna, libre, moderna y `aceptante´, que no tolerante.