¿Cuándo volverán los turistas a la Región?

Prepárense para dos años de larga travesía en el desierto. La única noticia positiva viene de la comunidad científica y es que ya han empezado los primeros ensayos clínicos en ratones y humanos para intentar poner en nuestros cuerpos una vacuna que nos haga despertar de esta pesadilla para millones de personas, pero un sueño para el resto de seres vivos de este planeta.

El problema ya no será solo abrir un bar o un restaurante ni tampoco volver a poner el mecanismo de los hoteles en funcionamiento, sino que la gran pregunta será ¿cómo conseguir de nuevo que los clientes vuelvan?

Este verano la gente apenas saldrá de su región, tendremos el miedo aún metido en el cuerpo, y por lo tanto, igual que nosotros estaremos atenazados por la desconfianza y la incertidumbre, el resto de nuestros potenciales turistas también vivirán una situación muy similar.

La única alternativa que tiene el sector turístico es reinventarse, primero apostando por el turista nacional como su principal mercado, y después, conseguir crear espacios territoriales ‘libre de contagios’.

Si el sector turístico es capaz de demostrar que en nuestro territorio turístico hemos conseguido crear espacios libres de contagios, conseguiremos no solo generar confianza, sino nos podríamos convertir en un punto de referencia turística. No debería coincidir con nuestras lindes provinciales, al contrario, debemos buscar aliados y propuestas conjuntas, por ejemplo, Águilas con Mojacar, Vera, San José, etc.. o el interior del noroeste con Nerpio y los pueblos de la Sierra del Segura. Eso sí, si apostamos por la masificación, por recuperar la inversión en una temporada, en otras palabras, si volvemos a apostar por cantidad en vez de calidad, el edificio que queremos construir se nos derrumbará y si no llevamos cuidado, nos pillará debajo.

La Región de Murcia hace mucho tiempo que dedicó todos sus sueños económicos a dos sectores, la agricultura y el turismo, como palancas fundamentales de nuestro modelo productivo y eso tiene consecuencias en el mercado.

Con la agricultura intensiva ya nos hemos cargado el Mar Menor como destino turístico. Esperemos que, por una vez, hagamos las cosas bien, aunque con los mimbres que tenemos en el Gobierno regional me temo que seguiremos a remolque de todo lo que hagan los demás, es decir, seguiremos en el vagón de cola.