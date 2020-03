Los centros de salud murcianos, dique de contención para los hospitales de la Región en la gestión del COVID-19

La gestión del COVID-19 no ha conseguido colapsar los recursos de los hospitales murcianos, ha explicado en la mañana del jueves el consejero de Salud del Ejecutivo regional, Manuel Villegas, quien ha señalado que son ahora mismo los centros de salud los que están actuando de dique de contención y acumulando "la tensión".

El consejero ha cifrado en 168 los casos positivos de contagio, de los que 137 se encuentran en aislamiento domiciliario y otros 31 ingresados (6, en la UCI con pronóstico reservado). Y un paciente, como informaron a principios de esta semana, ha conseguido superar la infección. Ya se han hecho 1.900 prueba y en el sector sanitario se contabilizan en una decena los casos de coronavirus y hay otro centenar en cuarentena. "Los sanitarios -ha incidido el consejero- deben extremar las medidas de seguridad y distancia tanto con los pacientes como con otros sanitarios".

Cifras oficiales a parte, Villegas ha reconocido que al no estar aplicándose todavía los PCR en todas las situaciones, hay centenares de casos posibles no registrados en las estadísticas. "Se van a hacer los estudios pertinentes cuando haya disponibilidad y siempre que no se deje de diagnosticar a las personas de alto riesgo y al personal sanitario; el objetivo es hacer las pruebas extensibles a otra población para tener idea de la transmisión comunitaria".

El consejero ha señalado que aunque no hay afectación a nivel hospitalario en estos momentos, están todos los medios disponibles para los casos que puedan ir llegando. Este martes, Villegas alertaba de que "lo peor está todavía por venir".

Los centros de salud también han tenido que modificar los protocolos estos días "y los médicos de familia están trabajando incluso desde sus casas, haciendo llamadas para seguir los casos de pacientes con coronavirus". Los centros mantendrán su actividad también los fines de semana con dos objetivos "la labor fundamental de seguimiento de casos y fortalecer los SUAP" (Servicio de Urgencia de Atención Primaria).

Solidaridad

El consejero murciano ha informado además de que se han recibido ya 190.000 mascarillas quirúrgicas "de parte del Ministerio de Sanidad y se está realizando la distribución urgente a todos los centros sanitarios, según necesidades".

Villegas ha agradecido a la población murciana sus muestras de solidaridad. "Ayer (por este miércoles) se colapsó el teléfono que habilitamos con llamadas preguntando cómo podían hacer llegar sus donativos" al teléfono 968 36 57 54, abierto de 08:00 a 20:00 horas. Todo lo que se envíe se centralizará a través del Estado.

El consejero Villegas ha recordado, con motivo del Día del Padre, que lo mejor que podemos regalar "es nuestro compromiso de cumplir con el confinamiento". Esta pandemia, ha afirmado, "está poniendo a prueba la fortaleza de nuestro sistema sanitario, y cualquier contagio de un miembro de la familia debe suponer el aislamiento de la familia entera, que debe contactar con su médico a través de la web habilitada".

Y ha recordado la campaña que han lanzado para esta jornada 'Salva tu vida y la de los tuyos, este Día del Padre #quedateencasa".