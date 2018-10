Colectivo B12: "Hoy nos encontramos con una disociación total entre el animal asesinado y el producto en el supermercado"

Santuario animal El Edén/ Mary Carmen Rosillo

Una de las preguntas más habituales a las que tiene que enfrentarse alguien cuando decide hacerse vegana/o hace referencia al modo en que consigue la famosa B12. La promoción y difusión del veganismo en la Región de Murcia es el motivo por el cual se creó Colectivo B12, cuyo nombre hace un guiño a esta polémica vitamina que tanta curiosidad parece despertar.

Para ello desarrollan actuaciones encaminadas a facilitar información sobre veganismo, tales como el Mapa vegano de Murcia, la difusión de vídeos, charlas y actividades, entre las que cabe destacar la Ruta de la Tapa Vegana de Murcia. Concretamente del 20 al 23 de septiembre hemos podido disfrutar de su tercera edición, en la que de nuevo se ha batido récord de participación.

En esta ocasión y tras dos triunfos consecutivos en las anteriores, por parte del ya mítico restaurante vegano El Jardín de los Dragones; la tapa ganadora ha resultado ser la de Vegan Queen, tal y como se anunciaba en las redes sociales el pasado domingo.

Sería precisamente en el Facebook de Vegan Queen desde donde Lorena Garijo Rosillo, propietaria del mismo, agradecía emocionada el éxito de asistencia, incluso antes de saber que acabarían siendo las/os flamantes ganadoras/es.

La apuesta por este restaurante vegano, destacado en Murcia por su especialización en fast-food se debe, en palabras de Lorena:

“A nivel personal, me hice vegana hace 6 años y el motivo principal fueron los animales. Vi la conferencia de Gary Yourofsky en YouTube y me cambió la vida. En cuanto a Vegan Queen, vimos que faltaba una oferta vegana más cercana al ciudadano de a pie, y apostamos por una hamburguesería como medio de difusión del veganismo. De momento está teniendo muy buena acogida el formato de Fast Food vegano”.

El veganismo ha llegado para quedarse y el éxito de la ruta de la tapa vegana en Murcia, es otra muestra de ello. Para hablar sobre el tema estamos con Adrián Marzal, uno de los fundadores del Colectivo B12

Colectivo B12

¿Cómo surge el Colectivo B12?

Este colectivo se crea con el fin de promover y difundir el estilo de vida vegano y conseguir normalizarlo en la Región de Murcia como la opción de vida más respetuosa con el medio ambiente, los animales y nosotros mismos. Es por esto que creamos el Mapa vegano de Murcia (una web dónde se recopilan los restaurantes y tiendas), damos pequeñas charlas sobre veganismo y organizamos actividades como la Ruta de la tapa vegana de Murcia (este ya es el tercer año que resultar ser un éxito de afluencia).

¿Creéis que cada vez hay más personas interesadas en el veganismo?

Sin ninguna duda, es algo que durante estos últimos años hemos ido viendo crecer de manera exponencial. La prueba está en que las grandes marcas que utilizan en sus productos algún tipo de componente animal están sacando líneas de productos veganos o sustituyendo esos ingredientes por otros de origen vegetal. Se acerca un cambio de paradigma en la alimentación y son conscientes de ello.

¿Consideráis el veganismo como la aplicación práctica de un posicionamiento ético?

No es una consideración, es un hecho. Cuando la Vegan Society acuñó el término veganismo en 1944 lo hizo con el propósito de llevar a la práctica ese posicionamiento con una definición muy clara de lo que significaba. “El veganismo es un estilo de vida que busca excluir, siempre que sea posible, cualquier tipo de explotación animal, ya sea en la comida, en la ropa o en el entretenimiento.”

¿Cuál creéis que es el origen del problema?

En realidad hay varios problemas, el problema ético, el problema medioambiental y el problema de la salud. Cada uno de ellos con su origen propio, si nos centramos en el ético (especismo) la industrialización tuvo mucho que ver, nos encontramos hoy en día con una disociación total entre el animal que es asesinado y el producto empaquetado en el supermercado, los niños (y no tan niños) de hoy en día no asocian que el jamón york de su bocadillo forma parte de el cadáver de un animal que tienen la misma capacidad de sufrir que un humano. Desde luego no es el único origen hay libros enteros que abordan este tema de manera mucho más extensa. Recomendaría leer `Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas´ de Melanie Joy como lectura inicial sobre este tema.

De entre los motivos que os inspiraron a crear este colectivo ¿qué lugar ocupa la defensa de los derechos de los animales?

La defensa de los derechos de los animales fue la principal motivación y lo sigue siendo, es ahora cuando se ha descubierto que además es beneficioso para nuestra salud y para el planeta.

¿Qué tipo de mensaje queréis transmitir?

Nos gusta realizar acciones de activismo pasivo proponiendo alternativas y acercando el veganismo a todo el mundo. La ruta de la tapa vegana es un claro ejemplo de esto, gran parte de la gente que va no es vegana y muchas de ellas incluso nunca habían probado la comida vegana antes y se sorprenden al descubrir que todo lo que habían oído de que la comida vegana no tenía sabor era mentira. Esto ayuda a que la gente se empiece a replantear su visión sobre el veganismo.

¿Estáis trabajando en alguna nueva iniciativa?

Estamos trabajando en varias iniciativas distintas, algunas a largo plazo y otras que están ya terminando de cristalizar y que muy pronto anunciaremos.