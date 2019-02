Delito de maltrato animal por omisión

Hoy en día el maltrato animal parece un concepto muy sencillo de entender pero, legalmente y en la práctica, no lo es tanto. Por ello, en este artículo vamos a analizar qué es el maltrato animal, las diferencias entre el maltrato por acción u omisión, el maltrato como infracción administrativa, el maltrato como delito y las consecuencias legales de no atender debidamente a un animal por parte de la persona responsable de su cuidado. También analizaremos un caso real de maltrato a un burrito por omisión del deber de cuidado adecuado.

¿Qué es el maltrato animal?

El maltrato animal es toda aquella acción u omisión con carácter doloso (intencionado) o imprudente (ausencia de cuidado o prudencia) que genera a un animal sufrimiento físico y/o psíquico.

¿El maltrato animal es activo u omisivo?

El maltrato animal no solo puede cometerse por la realización de conductas activas, como por ejemplo, golpear a un animal, sino que también puede cometerse por omisión del deber de cuidado adecuado de un animal por parte de la persona responsable.

¿Cuándo una omisión del deber de cuidado adecuado a un animal puede convertirse en una infracción administrativa por maltrato animal?

A modo de ejemplo, se puede producir un caso de maltrato animal por omisión cuando:

-Un animal está siempre en un balcón, terraza o patio encerrado.

-Un animal está atado (salvo momentos puntuales y sin que supere nunca las diez horas diarias, según la Ley 6/2017 de protección animal de la Región de Murcia).

-Un animal está enjaulado (en el caso de perros y gatos).

-Un animal está en un campo sin refugio de las inclemencias del tiempo.

-Un animal carece agua limpia, potable y atemperada y/o sin una alimentación adecuado.

-Un animal está infectado de pulgas, garrapatas, parásitos internos.

-Un animal herido o enfermo sin asistencia veterinaria.

-Un animal rodeado de basura, excrementos y orines.

Cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente puede ser objeto de denuncia por cualquier ciudadano, vecino, autoridad o entidad de protección animal por el incumplimiento de la ley autonómica de protección animal y/o de la ordenanza de protección animal del municipio donde se halle el animal. Si quieres saber dónde denunciar un caso de maltrato animal puedes leer más información en este artículo “¿Dónde denuncio un caso de maltrato animal?”.

¿Cuándo una omisión del deber de cuidado adecuado de un animal se convierte en un delito de maltrato animal?

El Código Penal tipifica el delito de maltrato animal como un delito de resultado por lo que siempre que se cometa cualquiera de las omisiones del deber de cuidado adecuado descritas anteriormente y se produzca para el animal maltratado una lesión que menoscabe gravemente su salud, unas secuelas o incluso la muerte estaremos ante un caso de delito de maltrato animal, tal y como está regulado en el artículo 337.

Desconocimiento de autoridades del delito de maltrato por omisión

A día de hoy, aunque parezca increíble hay muchos ciudadanos y entre ellos, todavía a algunos agentes de la autoridad, veterinarios de la administración, concejales, alcaldes, jurídicos y técnicos de administraciones públicas que presuntamente desconocen qué es el maltrato por omisión.

El desconocimiento citado es la respuesta a la pregunta siguiente: ¿por qué muchas denuncias de ciudadanos por maltrato animal no prosperan o por qué no denuncian de oficio las autoridades mencionadas?

Si bien, hay que matizar que, afortunadamente, muchas de estas personas están optando por formarse en esta materia para saber cómo deben actuar legalmente en estos casos.

Análisis de un caso real de delito de maltrato animal por omisión del deber de cuidado adecuado

El Refugio del Burrito denunció en el año 2015 el caso de un burrito en un prado municipal cuyo propietario lo dejaba allí para que se buscara la comida y que enfermó de neumonía por falta de refugio de las inclemencias del tiempo y de asistencia veterinaria.

Un vecino vió mal al animal y avisó a la protectora citada, quién facilitó asistencia veterinaria al pobre burrito, que lamentablemente hubo que dormir debido a su estado y la imposiblidad de recuperación. Llevé la dirección jurídica de ese caso y el responsable y propietario del burrito fue condenado por delito de maltrato animal con resultado de muerte por no proporcionar asistencia veterinaria a su animal, antes de que se hubiera puesto tan enfermo. Si su propietario le hubiera proporcionado asistencia veterinaria al inicio de estar el animal resfriado, la enfermedad no habría avanzado y no se habría convertido en una neumonía que le llevó hasta la muerte.

Analogía y lógica jurídica

Siempre les digo a mis alumnos cuando imparto cursos de formación en materia de Derecho Animal que cuando tengan dudas sobre si un caso concreto es un delito de maltrato animal por omisión, que apliquen la analogía y la lógica jurídica.

Por ejemplo, si un menor de edad estando bajo la tutela de su cuidador estuviese enfermo, desnutrido, infectado de piojos, sucio, sin ir al médico y sin escolarizar, aplicando la logica jurídica: ¿qué tipo de delito crees que estaría cometiendo esa persona responsable del cuidado de la persona menor de edad? Efectivamente, si en el caso del menor se trata de un delito de maltrato por omisión del deber de cuidado adecuado, en un caso similar con un animal también sería un delito maltrato por omisión.

