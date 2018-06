Policías que protegen a los animales

Agentes de la Policía Nacional rescatan a un perro en Fuengirola, Málaga

En este artículo voy a explicarte qué son las unidades de policía local especializadas en materia de protección animal. Para ello, nos vamos a plantear alguunas cuestiones previas.

¿Qué son las unidades especializadas de policía local en materia de protección y bienestar animal?

Las unidades especializadas de policía local en materia de protección y bienestar animal son un grupo de agentes (normalmente, suelen ser dos agentes) que tienen entre sus principales funciones como agente de la autoridad municipal velar por la protección y bienestar de los animales. Además, la creación de esta unidades no implica un mayor coste para el Ayuntamiento, ya estas funciones las pueden realizar policías locales, más sensibilizados en materia de protección animal que a su vez se han formado para proteger legalmente a los animales.

2¿Por qué surgen las unidades de policía local especializadas en proteger a los animales?

Las citadas unidades surgen para dar respuesta a la demanda de nuestra sociedad, que reclama una mayor actuación en los casos de maltrato animal y una celeridad y urgencia mayor, cuando la vida y/o bienestar de los animales, corra peligro.

La policía local constituye el cuerpo de fuerzas y cuerpo de seguridad más cercano al ciudadano por su proximidad ya que en todos los Ayuntamientos hay policías locales. Por ello, los policías locales suelen ser los primeros en conocer los casos de maltrato animal y los que más fácilmente pueden actuar de forma urgente para poner a salvo a un animal que esté deambulando sólo, atropellado, herido, lesionado y/o maltratado, en una evidente situación de peligro para la vida y/o bienestar del animal.

3. ¿Cuándo surgió la primera unidad de policías locales contra el maltrato animal?

La primera unidad especializada de policía local, contra el maltrato animal denominada UPROMA se creó en enero de 2013 en Castellón.

Su jefe de unidad ha conseguido salvar numerosos animales en situación de maltrato activo y también por omisión del deber de cuidado adecuado y además también ha conseguido numerosas sentencias condenatorias por delito de maltrato animal con sus denuncias y ha sido premiado en diferentes ocasiones por su trabajo en este ámbito.

La actuación durante ya más de cinco años consecutivos de dicha unidad ha demostrado a toda la sociedad española que los animales sí importan y que tienen derecho a ser respetados, protegidos y atendidos con carácter urgente, cuando su vida y/o bienestar corran peligro.

El UPROMA ha sido y es un referente en toda España por su buen hacer, tanto por la profesionalidad y respeto con la que ha tratado y trata siempre a los ciudadanos y a las protectoras de animales que denuncian casos de maltrato animal, como por sus diligencias impecables para poder poner a salvo a animales maltratados e incluso para lograr que los responsables sean condenados por delito de maltrato animal.

Yo he tenido la suerte de conocer al jefe de la citada unidad del UPROMA. No se me olvidará nunca el día y dónde lo conocí. Fue en octubre de 2013 en un curso sobre protección animal organizado por la Universidad de Valencia. Para mí, ese día fue un sueño hecho realidad: el simple hecho de poder conocer al primer policía local que defendía a los animales de forma oficial. ¡Ojo, en el año 2013¡

Años más tarde, dicho agente ha sido mi alumno y además he tenido el privilegio de compartir con él mesas como ponente en varios congresos de protección animal en diferentes ciudades de España.

El trabajo del UPROMA ha sido el referente y el modelo que otros municipios han tomado para crear unidades de policía local especializadas en la actuación contra el maltrato animal.

4. ¿Dónde existen otras unidades de policía local especializadas contra el maltrato animal?

Actualmente existen unidades especializadas de policía local contra el maltrato animal en los siguientes municipios, si bien en cada uno de ellos tiene una denominación diferente:

UPROMA citado anteriormente, en Castellón.

UPAN en Burjassot (Valencia) con una policía maravillosa que lidera esa unidad y que investiga todo los casos al milímetro.

Unidad UPROA en Alicante. Que ha conseguido numerosas órdenes judiciales para entrar en domicilios, para rescatar a perros maltratados y/o no debidamente atendidos por sus propietarios.

Unidad SEPROA en Torrent (Valencia) con una policía espectacular, que denunció un caso de maltrato por el corte de cuerdas vocales a perros de un criador ilegal y que consiguió en ese caso, no sólo poner a salvo a más de 30 perros sino que también el juez condenara por delito de maltrato al responsable de dichos actos y lo inhabilitara para tener animales el máximo tiempo legal posible y que los 30 perros pasarán a ser propiedad de la protectora que los acogió inicialmente. En un próximo artículo, te contaré más detalles de este caso.

Unidad URMA en Callosa se Segura. Dicha unidad cuenta con dos agentes excepcionales, con numerosos casos de animales rescatados y varias sentencias condenatorias por delito de maltrato animal.

Unidad del EQUIPO ANTON en Fuenlabrada (Madrid). Dicha unidad tiene unos agentes que no aceptan nunca un no por respuesta, cuando se trata de poner a salvo la vida de un animal, con numerosos animales rescatados, que no se lo piensan ni un segundo para entrar en terrazas, balcones con la ayuda de los bomberos, si ven indicios de que hay un animal en peligro o mal atendido.

Todos estos agentes han sido alumnos del despacho DeAniamls. He tenido el inmenso privilegio de ser su profesora y de poderles explicar el derecho animal vivo y mi experiencias como abogada, en especial en lo que se refiere a cómo he podido decomisar más de 600 animales de forma legal en diferentes ciudades de España. Y, además yo también he aprendido mucho de todos y cada uno de ellos. Sobre todo, que se puede ser agente de la policía local, buena persona y un gran profesional, como lo son cada uno de los agentes citados y muchos otros que actúan de forma similar en diferentes municipios de España.

A modo de conclusión se podría decir que a día de hoy es más que necesario que todos los Ayuntamientos de España tomen conciencia de la necesidad de la creación de unidades de policía local contra el maltrato animal para que dichos agentes puedan actuar de forma urgente y eficaz en el rescate legal de animales en situación de peligro para su vida.

Ya que los Consistorios deben tomar nota de sus competencias y responsabilidades hacia los ciudadanos y hacia los animales porque la actuación en casos de maltrato animal no es cuestión de sensibilidad, sino del responsabilidad del Ayuntamiento y el no actuar en casos de maltrato animal y/o en situaciones de animales no debidamente atendidos puede derivar en responsabilidad patrimonial y/o penal para los Ayuntamientos en determinados casos.