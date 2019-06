Solidarias con los animales

El sábado 22 de junio, a las 13 horas, tenemos una cita en Dragon Lab, un fantástico vegan food café, murciano, que lejos de conformarse con ser eco-friendly y servir entre otras muchas cosas, unas tartas veganas de muerte abrió sus puertas con "vocación divulgativa" y "dispuesto a convertir nuestra alimentación en una poderosa acción revolucionaria". El conocido restaurante El Jardín de los Dragones había prometido repetir las 'Paellas solidarias', preparadas como señalan en su página por el "ya célebre chef Tomás Laencina" y puesto que lo prometido es deuda y por si cupiera alguna duda, lo dejan claro: "¡Vamos a repetir!". El lugar elegido en esta ocasión es el señalado y el beneficiario de lo recaudado será el santuario ALMA Libertaria. Con este proyecto lo que el citado refugio persigue, entre otras cosas, no es ni más ni menos que alcanzar el sueño de "crear espacios seguros y autogestionados para los animales, intentando darles la vida que se merecen, sin distinción de especie…". Tal y como manifiestan: "No defendemos la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose".

Estamos con Tomás Laencina, el chef que preparará la paella vegana para el evento. Explícanos un poco de qué va lo de las 'Paellas Solidarias'. ¿En qué consiste el acto que habéis organizado?

En el Jardín de los Dragones hemos hecho ya varias paellas solidarias con distintas asociaciones, por ejemplo con la Asociación de Amigos de Ritsona, que intenta ayudar a un campo de refugiados en Grecia. De igual manera colaboramos con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Murcia 'El Cobijo Cañada Hermosa'. Esta es una asociación sin ánimo de lucro fundada con la finalidad primordial de la defensa y protección de los animales mediante la recogida de perros y gatos abandonados en su albergue, para su posterior entrega en adopción y algunas otras actividades como la que vamos a realizar el próximo sábado día 22 con el santuario animal ALMA Libertaria. Este acto consistirá en la consumición de una 'tapa vegana de paella' y todo lo recaudado irá a esta asociación.

Y dinos Tomás, ¿qué es lo que os motiva para colaborar de forma desinteresada en actos como los que comentas?

La razón que nos mueve está muy clara: primero, nuestro amor y defensa de los animales, y por último, ayudar a las asociaciones que se encargan, sin casi medios ni ayudas oficiales de intentar ayudar a paliar el abandono constante de animales, cuidándolos en su albergue y el posterior intento de su adopción. Es una labor encomiable y ejemplar.

Hablamos con Thomas Alburquerque, quien se encarga de la producción de eventos de Dragon Lab y colabora en temas de comunicación con el santuario Alma Libertaria. Thomas, ¿qué quereis conseguir con el evento?

Con este evento en concreto queremos ayudar a al santuario animal ALMA Libertaria. Actualmente están en proceso de mudarse a un terreno con más espacio para poder acoger y rescatar a más animales y desarrollar una infraestructura con la que organizar talleres y coeducar sobre el respeto animal y la concienciación de la crisis medioambiental que vivimos. Además de ello quieren que el espacio sea autosostenible mediante la permacultura. Que es un tipo de agricultura basada en la biodiversidad biológica de las especies que habitan en ella. Entre ellas se complementan y es la forma más ecológica y natural posible de cultivar, muy sostenible y súper productiva.

Así que ya sabes, si no tienes plan para este sábado Dragon Lab (como dice en su página) te lo sirve en bandeja: "Tapa de paella #vegana, solidaridad y un poco de fiesta para recibir el verano".

Y para no perder el ritmo, el viernes 28 de junio tendremos otra cita solidaria en Murcia a la que tampoco podemos faltar. En este caso será en Vegan Queen, reconocido restaurante vegano, especializado en comida rápida y mucho, pero que mucho más. Comprometido desde el principio en ayudar a quienes trabajan por los demás animales, en esta ocasión los beneficios obtenidos serán para el Santuario Espíritu Libre. Hablamos con Mónica Valenciano, responsable de este refugio dedicado al cuidado y recuperación de las heridas, tanto físicas como emocionales, sufridas por animales "considerados de granja". En Espíritu Libre encuentran un hogar en el que disfrutar de una segunda oportunidad para poder vivir el resto de sus días libres, siendo respetados.

David Rocañín junto a la cerdita Raquel en el Santuario Espíritu Libre

Además de solidaria, como no podía ser de otro modo, la oferta parece tentadora. Habláis de ofrecer "el mejor vegalomo traído directamente desde Toledo". Cuéntanos Mónica, ¿en qué consiste el evento que habéis organizado?

Se trata de una 'Bocatada Popular' para todos los públicos, en la que venderemos montaditos y bocatas de Vegalomo, hechos por la cooperativa Vegasun.

A las 18:00h habrá cuenta cuentos infantil con Laura Coratge, y a las 18:45h el coloquio 'Educando y Aprendiendo en una Sociedad Especista' con David Bayón.

También tendremos merchandising del santuario para quienes quieran colaborar comprando cositas de la tienda solidaria.

Las necesidades deben ser muchas ¿qué quereis conseguir con este acto?

Necesitamos mudarnos urgentemente a un nuevo terreno, por las muchas dificultades que estamos teniendo en el actual. No recibimos ningún tipo de ayuda o subvención, así que una de nuestras formas de financiación es a través de eventos solidarios como éste, con el que hacemos partícipe a toda persona que quiera ayudar, en este caso comiendo rico y vegano, a la vez que colabora económicamente.

Y como es lógico, este evento no sería posible sin el apoyo del lugar en donde se realizará. Charlamos con Lorena Garijo Rosillo, propietaria de VeganQueen.

Lorena, tu predisposición para apoyar a quienes más lo necesitan es encomiable, ¿qué es lo que te mueve a colaborar en un acto solidario como el del viernes 28 de junio?

Principalmente el hecho de saber que estás ayudando. El ser autónoma no me deja mucho tiempo libre para colaborar de otras formas por lo que, cuando me piden si pueden hacer un evento en Vegan Queen, acepto encantada. Se suelen recaudar bastantes fondos y la causa siempre lo merece. No puedo ni imaginar los gastos que conlleva un santuario, así que toda ayuda es poca.