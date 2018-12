Tatiana y la casa del tofu

Desde siempre tuvo claro que su vocación era ayudar a los animales. De ahí que eligió superar toda una carrera de obstáculos, especialmente siendo vegana y activista, para poder cumplir con su objetivo. Estamos con Tatiana Tablado Almela, una joven nacida en Castellón que está realizando el proyecto final de grado de Veterinaria en Murcia tras cursar sus estudios aquí.

¿Cómo surge el interés por la defensa de los demás animales?

La verdad es que no podría hablar de un momento concreto o un punto de partida, es algo que ocurre cuando empiezas a crecer y a ser consciente de tu alrededor, de cómo funciona todo, de donde vienen las cosas y te planteas como cambiar aquello que consideras una injusticia; como es el modo en que consideramos a los animales en esta sociedad.

¿Por qué vegana?

Justo cuando te planteas de donde vienen las cosas y como llega la comida a nuestro plato o la ropa a nuestro armario, cuesta mucho seguir contribuyendo a eso sabiendo que hay animales y personas que sufren detrás.

¿Cuáles son las principales dificultades con las que te has encontrado al estudiar la carrera?

La gente da por sentado muchas veces que un veterinario es siempre un veterinario clínico. Tenemos veterinarios en inspección de sanidad, granja, espectáculos taurinos, investigadores, etc. Eso significa que los alumnos tienen que recibir una formación muy diversa para poder acabar realizando cualquiera de los puestos en los que se requiere un veterinario y eso implica que debemos realizar prácticas, que van muchas veces en contra de nuestros principios y nuestra moral. Recuerdo tener pesadillas cuando tuve que realizar las de matadero.

Logo de La Casa del Tofu

- ¿Conoces más casos como el tuyo? ¿Os habéis organizado de algún modo?

Sí, cada vez es más frecuente que haya alumnos de veterinaria veganos o vegetarianos, puesto que en la sociedad en sí cada vez hay más gente que lo es. Imaginad entonces cuando por tu formación, tienes que ver cómo funciona todo. En nuestro caso decidimos crear una asociación de alumnos vegetarianos y veganos de veterinaria para luchar por una formación con alternativas en las prácticas. Pero nuestro plan de estudios requiere bastante dedicación y eso unido al desarrollo de otros proyectos limita el avance, al no poder dedicarle todo el tiempo que nos gustaría.

Además de dedicarte a ayudar a los animales a nivel profesional, también empleas casi la totalidad de tu tiempo “libre” y recursos a hacerlo de modo altruista. ¿Cómo surge La Casa de Tofu?

La Casa de Tofu surge a raíz de observar lo desprotegidos e incomprendidos que se encuentran los gatos de la calle. La sociedad ha normalizado que los gatos, a diferencia de los perros, se encuentren en la calle “buscándose la vida” pero la realidad actual es otra, los gatos mueren de hambre en nuestras calles, son envenenados y maltratados. Tofu era una de las gatitas que fue asesinada en nuestra colonia y de ahí su nombre, para seguir luchando por esta causa.

¿Qué implica a nivel personal formar parte de este proyecto?

Formar parte de algo así supone invertir gran parte de tu tiempo libre o su totalidad en dedicarte a mejorar la vida de los animales, que suelen pasar desapercibidos por el resto de la sociedad, tanto si se trata de una protectora o de un santuario. Esto implica que no o todo el mundo va a entender y apoyar lo que haces, por suerte yo tengo mucho apoyo familiar, de pareja y amigos, pero otras compañeras no tanto y muchas veces tienes que elegir entre seguir ayudando o tu vida personal. Todo el esfuerzo que hay detrás de algo así no compensaría si no observáramos día a día el fruto de nuestro trabajo, cosa que tiene en común con el esfuerzo como profesionales veterinarios.

¿Cómo se puede colaborar con vosotras/os?

Nuestra principal limitación es económica sobre todo a la hora de realizar esterilizaciones, pago de facturas veterinarias, compra de medicamentos, etc. En este sentido podeis ayudarnos donando tan sólo un euro al mes a través del grupo de Teaming de La casa de Tofu. De este modo con poco esfuerzo y la suma de cada una/o se está contribuyendo a que el proyecto pueda seguir adelante.

Por otra parte, cualquier tipo de donación en material como pienso, comida húmeda, casetas, transportines, etc. es de mucha ayuda para nosotros. También necesitamos casas de acogida temporales para buscar adoptantes y por supuesto adoptantes que quieran darles una vida digna. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página “ La casa de Tofu” o escribiendo a lacasadetofu@hotmail.com.



Tatiana Tablado Almela impartiendo una charla

Como vegana y activista, ¿cuál crees que es el mejor modo de ayudar a los demás animales?

Sintetizando te diría que invirtiendo en educación y a nivel legislativo. De poco sirve que varias personas como yo intenten realizar una labor si el resto de personas no comparten esta misma lucha. Debemos buscar el futuro de una sociedad que respete lo máximo posible a los animales y considero que esa educación debe de comenzar en la misma infancia, en los colegios. Las leyes por otra parte ayudan mucho, no podemos estar intentando protegerlos si no hay una ley que nos respalde.

¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir?

Ahora mismo estamos centrados en la colaboración con el convenio del control ético de colonias con el Ayuntamiento de Molina de Segura como voluntarios de APAMS. La nueva ley de protección animal regional contempla ya la figura de las colonias felinas y su protección. Esta ley es un avance y estamos muy contentos, sobre todo con ayuntamientos como el de Molina que ya están trabajando en ello. Pero estas leyes de poco sirven si no van acompañadas de una dotación económica equiparable al trabajo que hay. Ahora mismo todo lo que consigamos mejorar en este ámbito será un logro para nosotros.