Tauromaquia: ¿un maltrato “legal”?

Fotograma del corto documental ‘Tauromaquia’, del videoperiodista Jaime Alekos

En España, nos encontramos desde el verano en época de fiestas con espectáculos taurinos en diferentes municipios de la Región. Resulta muy curiosa la sociedad en la que vivimos porque mientras unas personas sufren por actos “festivos” con animales, otros son felices y se enorgullecen de ser parte de ese “festejo”.

A modo de ejemplo, los próximos días domingo 9, lunes 10, martes 11, sábado 8, sábado 15 y domingo 16 de septiembre en la Región de Murcia, 36 animales serán utilizados para diversión en espectáculos taurinos. Como consecuencia de un “festejo legal” 36 toros, es decir, 36 inocentes animales, serán condenados, en su gran mayoría a un sufrimiento físico, psíquico e incluso a la muerte.

Pero, si es cierto que los toros sufren “legalmente” física y psíquicamente hasta la extenuación y fallecimiento en muchos casos, ¿por qué estos festejos son legales?

Los festejos como novilladas, encierros, corridas de toros y otros similares son legales cuando hay una ley que los permite y se obtiene la autorización administrativa para su realización. Este hecho hace justificable legalmente hechos que son injustificables social y éticamente para gran parte de la ciudadanía, a día de hoy.

Aún recuerdo la conversación con un fiscal, hace aproximadamente un año, tras un debate jurídico sobre el delito de maltrato animal. Recuerdo que me dijo lo siguiente: “ Me he quitado de los toros porque mi hijo me hizo pararme a pensar. Yo antes iba a los toros hasta que un día mi hijo adolescente me preguntó lo siguiente: ¿por qué participas de ese festejo, es qué no ves animal sufre, sangra y es torturado?”

En la Región de Murcia resulta paradójico que, por un lado, tengamos la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección animal, que entró en vigor el 23 de noviembre de 2017 y que por otro lado, se permitan estos festejos, en los que en la mayoría de ellos, los animales son sometidos a estrés, lesiones e incluso la muerte, bajo la bandera de "fiesta legal".

La ley de protección animal regula el sacrificio cero, define los gatos ferales, menciona el método C.E.R. (captura, esterilización y retorno a su sitio de origen del gato feral), prohíbe los circos con animales, permite tener un toro como mascota y también otros animales de granja.

Me cuestiono lo siguiente: ¿hasta que punto es legal el daño moral que ese sufrimiento de los toros genera para las personas que sí que aprecian en ese “festejo legal” un sufrimiento para los animales?

Si hacemos memoria jurídica, podemos decir sin lugar a dudas, que el Código Penal reguló por primera vez el maltrato animal como infracción penal (como una falta) por el daño moral que causaba a determinadas personas el hecho de maltratar a animales en su presencia. Esta infracción ha ido evolucionando legalmente hasta lo que conocemos actualmente por delito de maltrato animal, en el artículo 337 de dicho código.

El maltrato animal es delito siempre y cuando dicha conducta que causa el maltrato a un animal no esté justificado legalmente. Si una ley permite corridas de toros, matar animales en perreras y/o experimentar, dará validez legal a un maltrato a animales en determinadas circunstancias y dicho maltrato no será delito. A día de hoy, la corrida de toros referida en la Región de Murcia es un maltrato “legal” y, por tanto, no es un delito.

Por otro lado, resulta también curioso que en los 45 Ayuntamientos de la Región no se reciba subvención alguna por parte de la Comunidad Autónoma ni para fomentar el sacrificio cero, ni para aplicar el método C.E.R. ni para identificar dichas colonias felinas.

Ya sabemos que para los animales por parte de muchas Administraciones - no todas- casi nunca suele haber dinero, pero sin embargo para festejos donde se les maltrata legalmente sí suele haber subvenciones.

En Murcia, tenemos una buena ley de protección animal que parece a día de hoy, más bien, un catálogo de buenas intenciones. Dicha ley convive con la tauromaquia.

Lo que está claro es que las subvenciones que se puedan invertir para estos festejos, por parte de las administraciones, las pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y no todos los ciudadanos están de acuerdo con un festejo que genera sufrimiento, dolor, sangre y muerte a animales inocentes y que además generan un gran sufrimiento a muchos ciudadanos murcianos que no están de acuerdo con este “festejo”.

No entro a juzgar a toreros, rejoneros, ni a las personas que les gusta la tauromaquia, ni es mi intención que este artículo sirva para fomentar la rabia entre dos “mundos opuestos”: el de los taurinos y el de los animalista”. Este artículo es sólo para llamar a la reflexión, para tener claro que estos festejos generan un gran sufrimiento a personas y a animales – toros- y, sin embargo, es un maltrato legal.

Por lo que dicho maltrato no será sancionable legalmente siempre y cuando se cumpla toda la normativa administrativa sobre bienestar animal en el transporte, en la plaza, etc y cuando el festejo haya sido autorizado por la administración competente.

Sólo si el “festejo” incumple la normativa de bienestar animal y de transporte podrá ser denunciado y sancionado todo aquél que fuera responsable, en vía administrativa. Y si, además, el festejo careciera de autorización administrativa podría ser denunciado ante el juzgado por la comisión de un delito de maltrato cruel o espectáculo público no autorizado, regulado en el artículo 337.4 del Código Penal, con pena de multa de hasta seis meses e inhabilitación para la profesión, ejercicio, comercio y tenencia de animales de hasta 12 años.

Un consejo, desde el respeto: si eres amante de estos festejos taurinos, échale un vistazo a la web de AVATMA (asociación de veterinarios expertos en bienestar animal). Mira qué dicen sus informes y sus estudios científicos sobre el sufrimiento del toro, en el transporte, en la plaza, etc... Por otro lado, si eres una persona que defiende el no sufrimiento de los toros, te recomiendo igualmente que le eches un vistazo a dicha web, ya que en ella dispones de forma gratuita de materiales y herramientas que acreditan de forma científica el sufrimiento de los animales en estos “festejos”.