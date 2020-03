"¿Por dónde empezar en materia de protección animal en un Ayuntamiento?"

En el día a día de mi trabajo he detectado cómo la mayoría de concejales que tienen competencias en materia de protección animal se encuentran con problemas administrativos heredados en esta materia. Por ejemplo:

No tienen formación específica.

Carecen de programas de gestión ética de colonias felinas.

No tienen convenios éticos de recogidas de animales, abandonados o extraviados o los que tienen son poco éticos o deficitarios.

No han creado mesas de trabajo en esta materia.

Carecen de unidades de Policía Local especializadas.

No tienen presupuestos o cuentan con presupuestos nimios o ridículos para su concejalía.

Ante este panorama desolador en materia de protección animal en la mayoría de los 8.214 Ayuntamientos que existen en España me encuentro a veces con concejales que no dejan de sorprenderme en positivo.

Como, por ejemplo, me ha ocurrido con la concejala Nerea Murcia, cuya historia me parece muy bonita y positiva.

Nerea es la actual concejala de Protección Animal en el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas de la Comunidad Valenciana. Desde que tomo posesión de su cargo detectó que no existía una concejalía de Protección Animal en su municipio, por lo que no se lo pensó dos veces y se reunió con su equipo de Gobierno, realizaron los trámites administrativos necesarios e impulsó la creación de la actual Concejalía de Protección Animal que preside.

Cuando conozco a concejales como Nerea me planteo lo siguiente:

"¿Por qué no serán todos los concejales con competencias en materia de protección y/o bienstar animal como ella, concejales con puestos políticos acordes a sus valores en el respeto y empatía por los animales' "

Bueno, acabo de darme cuenta que no te he contado como conocí a la Concejal de Protección Animal, Nerea. Cuando creó la Concejalía de Protección Animal se encontró con dudas e inquietudes por transformar en positivo la vida de todos los animales de su municipio. Por ello, decidió pasar a la acción, buscando asesoramiento y formación especializada en materia de protección animal. De ahí, que la concejala me contactará a través de DeAnimals, la Escuela de Formación Especializada en Derecho Animal a la que pertenezco, para que tuviésemos una reunión. Días más tarde, parte de mi equipo, Antonio, mi coach emocional de cuatro patas Garry y yo nos reunimos en San Miguel de Salinas.

En la citada reunión la concejala Nerea nos dijo lo siguiente:

"¿Por dónde empezar en materia de protección animal en un Ayuntamiento?"

Es increíble conocer a concejales que de verdad quieren comenzar a dar los pasos para transformar en positivo la vida de los animales de su municipio. Ni que decir que en esa reunión le planteamos a Nerea una serie de propuestas de políticas públicas de protección animal para implantar en su municipio, previo análisis de la situación actual al respecto en su Ayuntamiento.

En el Ayuntamiendo de San Miguel de Salinas

Hoy puedo contar con muchísima alegría que desde que hemos tenido esa primera reunión, la concejala está trabajando activamente en implemetar las siguientes políticas públicas de protección animal en colaboración con el concejal de Salud, Oscar, y el alcalde, Juan de Dios Fresneda.

En el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, a día de hoy, se está trabajando en las siguientes políticas públicas de protección animal.

Servicio de recogida ético de animales abandonados y/o extraviados en su municipio. Implantación del método C.E.R. (captura, esterilización y retorno al punto de captura) de los gatos ferales de su municipo. Enriquecimiento ambiental, refugios y puntos de estacionamiento de alimento y agua de las colonias felinas del municipio. Mesa de bienestar animal compuesta por la protectora de la zona, gestores de colonias felinas, veterinarios, agentes de la autoridad de la zona y la concejal. Protocolos para casos de maltrato animal. Protocolos para casos de envenenamientos. Porotocolos para la recogida de cadáveres de animales. Protocolos para la recogida y asistencia veterinaria de animales heridos, atropellados y/o enfermos. Formación especializada en materia de Colonias Felinas para los gestores de colonias felinas y carné. Formación especializada en materia de Maltrato Animal y de Colonias Felinas para la policía local. Eventos formativos y campañas de concienciación sobre tenencia responsable, maltrato animal y colonias felinas para todos los vecinos del municipio, accesible también para otros vecinos de otros municipios.

Además estoy muy contenta porque el citado equipo de gobierno me ha contratado para para impartir el sábado 14 de marzo de 2020, en horario de 10 a 14 horas, un curso sobre legislación aplicable a las colonias felinas y otro en el mismo horario y sitio sobre legislación aplicable al maltrato animal LEGISLACIÓN el sábado 25 de abril.

Ambos cursos son presenciales y gratuito en el caso de que quieras asistir.

Si quieres conocer a la concejala Nerea y/o quieres conocer a mi coach emocional Garry o lo mejor aún si quieres saber cómo ayudar legalmente a los gatos ferales, te espero, bueno te esperamos el sábado 14 de marzo en el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.

Ah y no olvides para ello, reservar tu plaza inscribiéndote en Deanimals, ahí tienes más detalles sobre el curso que incluye materiales y certificado.