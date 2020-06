Muchos vecinos se quejan de la presencia de gatos ubicados o que deambulan por las zonas comunes de ámbito comunitario de su domicilio. Como por ejemplo las zonas ajardinadas, patios, garajes u otras zonas comunes comunitarias de pisos o viviendas residenciales.

Pero, ¿de quién son estos gatos?

Pues depende, la respuesta no siempre es fácil.

Porque el gato o gatos que deambulan sueltos por zonas comunitarias puede que hayan llegado ahí por alguna de las siguientes razones que te expongo a continuación:

1. Porque se trate de un gato o de varios gatos sociables autopaseantes de un vecino de ese inmueble o de otro inmueble cercano, al que su propietario o bien no le pone ningún límite para que no se le escape de su hogar o bien se le escapa en el primer despiste ante la apertura de una ventana o puerta. En estos casos, la mayoría de estos gatos deambulan sueltos buscando otro gato en celo sino están esterilizados o simplemente se autopasean solo para darse una vuelta, regresando en ambos casos, más tarde a su hogar.

Como por ejemplo, ocurre con el caso de mi gato Tico, un precioso gato de ojos azules, de pelaje de color beige y con un rabo o mini rabo que parece un pon pon de color gris que rescaté abandonado en la calle hace muuuuchos años. Tico está esterilizado, pero el muy golfo me la intenta jugar saliéndose de casa como me despiste. Ahora bien, ya procuramos en casa no despistarnos, por su bienestar físico y por nuestro bienestar emocional porque si le pasara algo a él lo pasaríamos muy mal.

2. Porque se trate de un gato o de varios gatos sociables abandonados por un vecino de ese inmueble o de otro inmueble cercano o incluso por familiares de un vecino fallecido cuyos familiares opten de forma desalmada a abandonar a esos gatos que tenían una persona que los cuidaba.

En este caso, el gato abandonado generalmente estará muy asustados, si bien puede que se acerque a algún vecino suplicando, digo maullando, para que le de comida, agua e incluso un refugio de las inclemencias del tiempo, especialmente si está a la intemperie expuesto a fallecer de inanición, deshidratación, por un golpe de calor o por una hipotermia a causa de su exposición a temperaturas extremas.

Como por ejemplo, ocurrió en el caso de la gata Naranjita, una preciosa gata naranja cuya familia se mudó de vivienda y el delito de abandono regulado en el artículo 337 bis del Código Penal, al dejarla literalmente en la calle.

3. Porque se trate de un gato o de varios gatos sociables extraviados de un vecino de ese inmueble o de otro inmueble cercano. En ocasiones, hay gatos que se escapan de casas por la puerta o ventana o incluso que se caen o se tiran de una ventana, terraza, balcón, etc, y acaban desorientados o perdidos sin saber regresar a casa.

Como por ejemplo, el caso del gato Vueling que no tenía microchip y que se cayó de una ventana de su casa mientras sus familiares humanos estaban en el trabajo.

Vueling acabó en el patio interior de una vecina que quedó atónita al abrir la puerta de su casa que le daba acceso a su patio interior y encontrarse allí a un gato inmóvil, encharcado en sangre, pero aún con vida. La vecina asustada llamó a la policía y ésta avisó a la perrera.

No se pudo localizar a la familia de Vueling porque no tenía chip y se trataba de un complejo enorme de pisos. Una protectora de gatos recogió a Vueling de la perrera, lo llevó al veterinario de inmediato, donde estuvo ingresado varios días, porque tenían encharcados los pulmones. Vueling se recuperó y fue dado en adopción. (Si tienes gato, recuerda ponerle el microchip).

Los gatos citados en los tres apartados anteriores son gatos sociables con las personas y las leyes de protección animal los denominan como gatos de compañía.

4. Porque se trata de un gato o de varios gatos ferales. Estos gatos no son sociables con las personas por lo que no pueden ser adoptados, de ahí que vivan y deban vivir en libertad en el lugar donde estén ubicados.

Como por ejemplo, el caso de la gatita Naranjita que, tras ser abandonada por su familia en una zona residencial, se quedó preñada y tuvo tres preciosos gaticos en el jardín de una comunidad, dos de color naranjita como ella y el tercero de color blanco.

Naranjita fue adoptada porque era muy sociable, pero sus gaticos no porque se volvieron muy ferales al nacer y vivir en la calle sin contacto previo con las personas.

En este caso, los tres gaticos ferales tienen derecho a vivir en ese espacio privado de la comunidad y el Ayuntamiento de la zona asumió la aplicación del método C.E.R. -Capturar/Esterilizar/Retornar-, al igual que lo hizo con las colonias felinas ubicadas en espacios públicos.

En estos casos, la labor del Ayuntamiento juega una labor crucial tanto para aplicar el método C.E.R. como para concienciar, educar y mediar en estos casos, con los vecinos en una reunión con los copropietarios, así como con el presidente de la comunidad, administrador de fincas o inmobiliarias o bancos, en el caso de que algunos de los inmuebles de esa comunidad fuesen de un banco o estuviesen gestionados por un banco.

Todos los gatos citados en los cuatro apartados se consideren legalmente como gatos domésticos y están protegidos por el Código Penal y las leyes administrativas de protección animal, por ello cualquier acto de maltrato, abandono o envenenamiento será presuntamente constitutivo de delito e infracciones administrativas.

