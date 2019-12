Los peligros de los perros atados en las puertas de los supermercados

A día de hoy no deja de sorprenderme el hecho de ver un perro atado en la puerta de un supermercado u otro tipo de establecimiento, mientras su poseedor está haciendo alguna compra dentro. De hecho, siempre que veo uno, le hago una foto, no puedo evitarlo.

Y si veo a su poseedor le informo brevemente, de forma friendly, de los riesgos que corre tanto su perro como él.

El otro día, mi querida alumna Francina de Valencia, que se está formando conmingo en el curso online de Experto en Legislacíón de Protección Animal, me comentaba en un webinar su preocupación por este tema, de ahí que me haya animado a escribir sobre los aspectos legales y éticos en estos casos.

El hecho en sí, a priori, pudiera no ser constitutivo de ninguna infracción administrativa de protección animal ni del Código Penal. Si bien, creo recordar que un alumno mío policía local de Madrid me comentó que en la ordenanza municipal de protección animal de su municipio habían contemplado la citada conducta como una infracción administrativa y, por tanto, con su correspondiente multa. Y de hecho, me comentaba que siempre que veían un perro atado le daban un toque previo a su poseedor antes de proceder a multar.

Las personas que dejan a su animal atado en la puerta de un comercio no son conscientes de los peligros a los que exponen a su querido animal, como por ejemplo, los que cito a continuación:

Que se lo roben para venderlo o peor aún para introducirlo en la mafia de las peleas clandestinas de perros, usándolo como sparring.

Que le peguen una o varias patadas o con algún objeto.

Que se lo maten, como ocurrió hace años en Santander, con una persona que mató a un perro que se encontraba atado en la puerta de un supermercado.

Que alguien lo suelte y el animal salga corriendo y sea atropellado, resultando gravemente herido o fallecido

Que se lo lleve alguien y se lo quede o lo dé en adopción a otra persona que resida en España o en otro país

Que sea atacado por otro perro y resulte herido o fallecido.

La mayoría de la gente no es consciente de estos riesgos. Deja a su animal atado en la puerta de un comercio, pensando en que le echará un ojo desde dentro, si bien esto es imposible porque no siempre puedes estar siguiendo con la vista al animal desde el interior de una tienda.

Perro atado en la puerta de un supermercado / R.L.T.

Sinceramente, creo que debería de utilizarse la analogía lógico jurídica para este caso, comparándolo con el caso de un bebé o de un niño pequeño, salvando las distancias, por supuesto. A nadie se le ocurriría dejar un bebé atado en la puerta de un supermercado por los riesgos a los que estaría el mismo expuesto, al dejarlo sin vigilancia de su progenitor, familiar o cuidador. Entonces, ¿por qué algunas personas dejan a su perro solo, sin vigilancia, atado en la puerta de un comercio, exponiéndolo a los riesgos citados anteriormente?

La respuesta sea posiblemente por la ignorancia que existe sobre los riesgos reales que puede implicar para un perro el hecho de que su poseedor lo deje atado en la puerta de un supermercado, panadería, tienda de chuches o cualquier otro comercio.

Por mi trabajo, me han llegado mucho casos como los que he citado. Casos en los que una persona dejó su perro un momentico para comprar algo en un súper y resultó atacado por otro can que deambulaba suelto. Casos en los que su perro fue robado de la puerta de una panadería para usarlo como sparring de peleas ilegales de perros.

Legalmente la persona a la que le sucede alguno de los supuestos descritos puede denunciar al responsable, pero mientras tanto no podrá evitar experimentar un doloroso sufrimiento a nivel emocional si hubiere perdido a su animal o éste resultase lesionado o fallecido. Y en el caso de que le hayan robado o hurtado a su animal, tampoco tendrá garantía alguna de poder recuperarlo por mucho que denuncie el caso.

Muchas veces, se trata de usar el sentido común: si no dejarías solo el carricoche con un bebé dentro en la puerta de un comercio, por los peligros que puede conllevar para esa criatura, ¿por qué se hace esa misma conducta con un perro?, ¿ por qué exponer a un perro a peligros reales dejándolo suerlto en la puerta de un comercio?.

El que toda la vida se haya hecho no significa que la conducta no sea cuestionable y que el animal no corra peligro.

Además, si analizamos las normas administrativas de protección animal no será difícil encontrar en alguna, tipificada como infracción leve, el hecho de dejar a un animal solo, atado, sin vigilancia, en cualquier sitio, por el riesgo hipotético de que el animal sin vigilancia pueda causar algún daño a otro animal o a alguna persona.

Porque el animal puede asustarse y lanzar un mordisco o bocado en un momento dado a otro animal o a una persona o un niño, con la consecuente responsabilidad civil que conllevaría para el poseedor del animal la conducta de su perro, en base al artículo 1.905 del Código Civil. Por lo que a todo ello, habría que tener en cuenta que si un perro causa lesiones a una persona, la poseedora del mismo será responsable de un delito de lesiones por imprudencia más la responsabilidad civil que deba abonar a dicha persona en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados a la misma en función de los días de baja para recuperarse de las lesiones y de si tuviese secuelas físicas y/o psicológicas.

¿Merece la pena dejar un momentico a un perro solo en la puerta de un comercio? Sinceramente, creo que la respuesta es no, tanto desde el punto de vista ético como legal.

Si quieres que escriba algún post, sobre algún tema que te interese, puedes contactarme a través de mi web www.deanimals.com.