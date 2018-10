Ahora Murcia denuncia "flagrantes vulneraciones de la legalidad" en el Plan Especial del Malecón

Ahora Murcia ha denunciado la existencia de "flagrantes vulneraciones de la legalidad" en la aprobación provisional del proyecto del Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Paseo del Malecón, motivo por el cual ha registrado siete alegaciones al proyecto. La formación municipal ha señalado que "en términos generales está de acuerdo con este Plan Especial", y ha subrayado la necesidad de proteger el paseo del Malecón y su entorno, "pero hay que hacerlo ajustándose perfectamente a la legalidad, y en términos de igualdad con todos los vecinos afectados".

Entre las alegaciones que han presentado, una de las más importantes es la imposibilidad de calificar al centro educativo AYS como 'equipamiento local'. "Esta superficie debe permanecer, en todo caso, como suelo no urbanizable NR". Además, las administraciones tendrían que aclarar "cómo es posible que con una autorización excepcional para la construcción en suelo no urbanizable, obtenida en 2002, se haya podido urbanizar por completo el 100% de una propiedad, los 12.306 m2 que ocupan las instalaciones del colegio AYS".

En esta línea y, según ha informado la concejala de Ahora Murcia a este medio, la agrupación política ha denunciado ante la Fiscalía Superior de la Región supuestas irregularidades "porque al colegio se le concedió la licencia de puesta en funcionamiento en 2016, después de 15 años funcionando, sin que se hayan podido comprobar que se cumplían los requisitos de la licencia de obra ni las condiciones de la autorización excepcional".

En el centro de esta denuncia se encuentra Antonio Navarro Corchón, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. A esta denuncia, Navarro Corchón ha respondido que "es tendencioso señalar que el Colegio AYS estaba funcionando sin licencia cuando tenía concedida la de Obra y Actividad desde 2003".

Además, Ahora Murcia señala que la Memoria del Plan Especial recoge medidas para el tráfico de vehículos en los accesos a dos centros educativos que no son públicos, Maristas y AYS. Sería un gasto de 400 mil euros y "no está debidamente justificado que no sea una obligación de los propietarios de los centros educativos en lugar del erario público".

Otra de las alegaciones que ha presentado la formación municipal es la imposibilidad de suprimir el cruce de las Cuatro Piedras, debido a que el paseo del Malecón fue declarado como Monumento Histórico Artístico Nacional por Real Decreto 1398/1982 de 30 de abril de 1982, publicado en el BOE DE 25/06/1982. Por lo tanto, "cualquier modificación en el monumento supone una alteración imposible de establecer por un Plan Especial como el del Malecón, pues se excede de sus competencias al tratarse de una modificación del BIC".

Ahora Murcia ha manifiestado la necesidad de que el Plan Especial tenga en cuenta y subsane "estas ilegalidades, para así poder ejecutarse y cumplir debidamente con su objetivo, que apoyamos plenamente, de proteger el paseo del Malecón y su entorno".

Ayer, vecinos de la Arboleja, y alumnos y padres del colegio AYS se manifestaron en contra de algunos puntos que se contemplan en el Plan Especial del Malecón, concretamente mostraron su oposición al cierre del carril Cuatro Piedras y a algunas modificaciones que obligan al centro educativo AYS a cambiar su estructura y a eliminar parte de sus instalaciones.