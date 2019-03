Alberto Garzón (IU): "El futuro se tiene que escribir protegiendo a las familias trabajadoras"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha dicho hoy en Murcia que está "convencido" de que la formación de izquierdas volverá a tener representación en la Asamblea regional a partir del próximo 26 de mayo, y ha insistido en que "el futuro se tiene que escribir protegiendo a las familias trabajadoras" pues son ellas las que sufren el "empeoramiento" de las condiciones socioeconómicas fruto de 24 años de gobierno del PP en la Comunidad Autónoma.

Garzón ha hecho estas declaraciones acompañado por el coordinador regional de IU-Verdes y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, José Luis Álvarez-Castellanos y la responsable de Organización, Victoria Rodríguez, en una rueda de prensa celebrada antes de un encuentro con colectivos sociales.

El dirigente de IU, que ha comenzado su intervención recordando al excoordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, fallecido el pasado 1 de enero, de quien ha resaltado su lucha en la política de la Región, ha indicado que esa protección a las familias pasa por que el Estado garantice que puedan pagar el alquiler y los suministros básicos como el agua o la electricidad, acceder al sistema público sanitario y obtener un trabajo digno.

"No es un problema técnico, sino de voluntad política", ha sostenido al respecto, tras lo que ha recordado que el Gobierno "tiene mecanismos" para actuar "en beneficio de la ciudadanía y no de lo privado", como es la nacionalización de determinados sectores estratégicos o una regulación del alquiler "más ambiciosa" que la puesta en marcha por el PSOE porque esta "permite que los precios puedan seguir subiendo en el mercado".

También ha lanzado un "aviso a navegantes" respecto a las consecuencias que tendrá, en su opinión, el aumento del gasto en conciertos sanitarios pactado por PP y Ciudadanos en Andalucía, un pacto que para Garzón esconde "una privatización parcial" que "empeorará las condiciones de vida" de la ciudadanía mientras "enriquecerá a las empresas privadas", y que las fuerzas impulsoras "van a tratar de exportar al resto del país".

Alberto Garzón, coordinador federal de IU y José Luis Álvarez-Castellanos, candidato a la Asamblea Regional por IU África Gelardo Arrebola

Hacia la huelga del 8M

El coordinador federal de IU ha explicado que su organización defiende el feminismo "como eje vertebrador del modelo de país" no solo en los días cercanos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sino "todos los días del año", y ha definido al feminismo como "alternativa de luz" frente a "los tiempos oscuros y sombríos" a los que "quieren retrotraernos las tres derechas".

Preguntado por las acusaciones del líder del PP, Pablo Casado, sobre los decretos ley aprobados por el Gobierno central, Garzón ha comentado que si bien "es verdad" que "el PSOE está usando de forma tacticista y electoralista este momento político y adelantó las elecciones de manera muy precipitada", lo que "molesta a las derechas más reaccionarias" es que esos decretos "contienen materia en defensa de los servicios públicos y derogan leyes del PP muy regresivas, como la Ley Mordaza".

En este sentido, ha apuntado que "sin Izquierda Unida y Podemos" esos avances sociales aprobados durante la presidencia de Pedro Sánchez "no hubieran visto la luz", porque "como hemos demostrado estos últimos meses nuestra participación es indispensable para que hoy tengamos un salario mínimo de 900 euros y determinadas leyes que han permitido avanzar en beneficio de las familias trabajadoras".

"El PSOE nunca hubiera hecho estas leyes sin nuestra presencia, y si eso lo hemos podido conseguir con la fuerza que tenemos ahora en el Parlamento mucho más podremos hacer si la ciudadanía nos da su confianza el 28 de abril", ha apostillado al respecto.

Confluencia Unidos Podemos

En relación a la confluencia, Garzón ha recordado que su organización se encuentra ahora inmersa en un proceso de consulta a la militancia para que esta decida si concurrirá junto a la del partido morado en los comicios generales. A su juicio, la unidad "es el mejor camino posible" para centrarse en lo importante, la defensa de las familias trabajadoras, "dejando de lado las pequeñas diferencias que pudieran separarnos".

"La confluencia en este tiempo ha sido muy buena; hemos podido cometer errores de diferente naturaleza que estamos subsanando, pero creo que sin la confluencia nuestro país tendría una mayor presencia de la derecha", y por eso "estamos llamando al sí a la militancia para que la unidad permita seguir consiguiendo cosas como aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros".

Aunque para el coordinador federal de IU es "algo deseable", la unidad "no se impone": "Cuando en el otro lado hay gente que no quiere sumarse no la forzamos; entendemos que Podemos Murcia no haya querido trabajar en el espacio de unidad, lo respetamos, pero no lo compartimos y no nos confunde" ni "nos genera ningún drama", sino que la formación de izquierdas "seguirá trabajando", ha añadido al respecto.

Para Garzón, "los adversarios" son "quienes han recortado en la sanidad y la educación" y, en este sentido, ha mostrado su apoyo a IU-Verdes de la Región de Murcia y ha asegurado que el trabajo que se ha hecho en los últimos años "va a verse revalidado con la presencia y vuelta de diputados y diputadas en el Parlamento autonómico".

Por su parte, el coordinador regional de IU-Verdes y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, José Luis Álvarez-Castellanos, ha responsabilizado a las políticas del PP de que la Región se encuentre “a la cola” de índices socioeconómicos como la brecha salarial y la de género en el paro registrado.

Álvarez-Castellanos ha tildado de “ineficaces” las medidas del presidente de Murcia, Fernando López Miras, al tiempo que ha hecho un llamamiento ante la “necesidad imperiosa” de impulsar un cambio en el modelo productivo, pues el actual está basado en “el adelgazamiento de la Administración pública” y de los sistemas públicos de educación y sanidad.

La responsable de Organización de IU-Verdes en la Región, Victoria Rodríguez, ha indicado que su organización ha estado trabajando por la unidad, lo que se refleja en los acuerdos suscritos recientemente en Cartagena y Cehegín, y en otros municipios a través de diversos procesos de confluencia de carácter local.

Rodríguez también ha llamado a la ciudadanía a participar en la huelga convocada para el próximo 8 de marzo para “dar voz” a aquellas que no pueden hacerlo por estar en condiciones precarias.