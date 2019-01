Alberto Garre, candidato oficial de Somos Región a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia

Alberto Garre ya es el candidato oficial de la agrupación Somos Región a la presidencia de la Región de Murcia. Ayer quedó cerrado el plazo de candidaturas con Garre como único aspirante, por lo que no será necesario realizar unas elecciones primarias.

El candidato y expopular ha reconocido ser "consciente" de que Murcia está ante un momento "histórico". De esta forma, ha señalado que "por primera vez los ciudadanos de esta Región tendrán la posibilidad de votar por ellos mismos, por un partido que sólo se deba a ellos y no a la disciplina interna y los intereses de los partidos nacionales".

"Nuestros representantes políticos se pliegan siempre a lo que dicta la dirección de sus partidos y esa dirección suele prestar poca atención a una Región pequeña como la nuestra. Nosotros no tenemos más patria que España, pero queremos vivir en una España con una Región de Murcia fuerte, capaz de convertirse en un verdadero polo industrial y turístico. Y eso, sólo se podrá conseguir con un partido como el nuestro".

De esta forma, Garre ha recordado algunos ejemplos de "discriminación" que ha sufrido la Región en los últimos tiempos: "Las consecuencias de un sistema de financiación injusto desde que gobernaba Zapatero; El Plan Hidrológico Nacional completamente estancado y la rehabilitación del Mar Menor hace ya mucho tiempo que debería ser un proyecto nacional".

El candidato ambién ha recordado que en las próximas elecciones se juega mucho. "No podemos mantener estas políticas que nos están llevando a la ruina más absoluta", ha defendido Garre. En la misma línea, has eñalado la deuda "galopante que no parece tocar techo nunca y que asciende ya a casi 10.000 millones de euros, con una incertidumbre permanente en torno al agua, con una población empobrecida, con un paro que sigue sin bajar de las 100.000 personas. Si seguimos así, ¿alguien sabe dónde van a trabajar nuestros jóvenes, nuestros hijos?"