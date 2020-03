El alcalde de Alguazas reclama una "ejemplaridad intachable" de los representantes públicos municipales en esta crisis del COVID-19

En la jornada de hoy, diversos medios de ámbito regional y nacional han publicado la noticia de que la concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alguazas, Silvia Ruiz Serna, celebró una fiesta en su casa el pasado 17 de marzo, donde concurrieron más de una decena de personas, vulnerando la orden de confinamiento emitida por el Gobierno de España ante la crisis sanitaria del COVID-19 (coronavirus).

Preguntado por esta circunstancia, el Alcalde de Alguazas, Blas Ángel Ruipérez Peñalver se ha limitado a recordar que los representantes públicos deben siempre hacer gala de una "ejemplaridad intachable, máxime en este difícil momento que estamos atravesando". El primer edil alguaceño ha dicho que "no podemos reclamar a nuestros vecinos y vecinas lo que nosotros no somos capaces de hacer, pues somos la imagen pública del municipio y debemos ser los primeros en dar ejemplo".

No obstante, el primer edil alguaceño ha insistido en que "ahora es el momento de la gestión, es el momento de trabajar por nuestros vecinos y vecinas para ayudarles a sobrellevar lo mejor posible esta crisis sanitaria, y en ello estamos los seis concejales del equipo de gobierno socialistas". "El momento de depurar responsabilidades y valorar el comportamiento de cada uno en esta crisis no es ahora; ahora es el momento de mantenernos unidos y remar todos en la misma dirección para no dejar a nadie atrás", ha concluido Ruipérez.