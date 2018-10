La alcaldesa de Cartagena critica la actuación del Gobierno Regional con las normas urbanísticas transitorias

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha denunciado que el Gobierno Regional pretende chantajear al Ayuntamiento de Cartagena al incluir ahora las normas urbanísticas transitorias en una enmienda a la Ley de Aceleración Empresarial: "para intentar así que se apruebe esta Ley".



Según la edil, las normas urbanísticas transitorias son una figura que se recoge en la Ley del Suelo de la Región de Murcia para aquellos municipios que, en una situación excepcional, no cuentan con un Plan General Urbanístico "y es por tanto competencia del Gobierno Regional ofrecer las herramientas para la aprobación de las mismas”.



Castejón ha señalado que tras todos estos meses de silencio por parte del Gobierno Regional, en los que no se han aprobado las normas transitorias, el consistorio se encuentra ahora con una situación en la que pretende incluir una modificación del artículo 145.4 de la Ley del Suelo para que dentro de esa Ley de Aceleración Empresarial puedan entrar en vigor las normas transitorias de Cartagena.



Según la primera edil: "Con esta maniobra sólo se añade más incertidumbre en el ámbito urbanístico en Cartagena porque esta ley aún no cuenta con la aprobación de los servicios jurídicos de la cámara regional".

La alcaldesa señala que si la Ley de Aceleración Empresarial es declarada inconstitucional quedaría suspendida cualquier licencia que se concediera al amparo de esta Ley y que eso afectaría al municipio.



En este sentido, Castejón ha asegurado: "No voy a permitir que se confunda a la ciudadanía ni a los empresarios de Cartagena, pues quien tiene las competencias para que esto se haga efectivo es únicamente el Gobierno Regional".



Por último, la alcaldesa de Cartagena ha anunciado que se va a presentar una iniciativa en la que se instará al Gobierno Regional a la aprobación con urgencia de las normas urbanísticas transitorias para el municipio: "Tal y como se comprometió el Presidente Regional y al margen de la Ley de Aceleración Empresarial".



Castejón ha recordado que Cartagena se encuentra en esta situación debido al Plan General Urbanístico del año 2012 , anulado por el Tribunal Supremo. Asimismo, ha señalado que propusieron estas normas transitorias mientras se establecía un nuevo Plan Urbanístico para el municipio.