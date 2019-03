Pablo Casado defiende la maternidad y lanza una advertencia: "O gobierna el PP o continúa Sánchez con Torra, Otegui e Iglesias"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha destacado que cuando sea Presidente del Gobierno va a aprobar una "Ley de apoyo a la maternidad" porque España es un país con "una de las tasas de natalidad más bajas". El líder popular ha dicho estas palabras desde Cartagena (Murcia), acompañado del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y del secretario general del partido. Teodoro García Egea, en la Convención Nacional de Familias e Igualdad. El acto ha tenido lugar a las 12:30 en uno de los patios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería industrial (UPCT), en el Antiguo Hospital de Marina, situado en el Campus Muralla del Mar, y ha servido para presentar a Noelia Arroyo, exportavoz del Gobierno de la Región de Murcia, como candidata del PP a la Alcaldía de Cartagena (Murcia).

Casado ha hecho referencia a su deseo de impulsar el apoyo a las familias, alegando que "nosotros no entramos en la moral, no le decimos a las mujeres lo que tienen que hacer ni pensar, tampoco tratamos a las mujeres como colectivo, las tratamos con más respeto, cada mujer es única". El líder del PP ha señalado que su misión es "apoyar a las mujeres que deciden libremente ser madres" y que en España "uno de cada cinco embarazos se interrumpe voluntariamente". Para Casado, el Partido Popular estará siempre "a favor de la vida, a favor de la cultura de la vida". En este sentido, ha añadido que "la brecha salarial no existe hasta que las mujeres son madres".

Casado también ha tenido tiempo para cargar contra el Gobierno de España, ya que el PP "va a hacer una campaña en positivo" para "proteger España de las barbaridades que hace la izquiera". El líder de la formación azul no quiere que "España la gobierne Torra o los batasunos". Para él, "o gobierna el PP, o continúa Sánchez con Torra, Otegui e Iglesias".

Por otra parte, cuando Teodoro García ha tomado la palabra, ha reflejado su seguridad de que "habrá un gran abril y un gran mayo". El secretario general ha advertido de no cometer "el mismo error de la izquierda", ya que "la izquierda concurre fraccionada a las urnas", y para él quien "representa la libertad" y "el rescate que España necesita" es el "centro-derecha que lidera Pablo Casado".

García Egea ha hecho alusión además a las Elecciones Regionales del próximo 26 de mayo, y a la reciente candidatura de Pedro Saura en el PSOE para las mismas. "Yo creía que era su hijo, pero no. Es quien se enfrentaba a Ramón Luis (Valcárcel) hace 15 años", ha concluido en un tono irónico.

En este aspecto, y en relación a Cartagena, Fernando López Miras ha manifestado que "la trimilenaria" (en alusión a la ciudad porturaria) lleva toda su larga historia creciendo y modernizándose, pero que este desarrollo se ha detenido "en los últimos cuatro años" que, para el presidente, han supuesto que la Cartagena actual no sea "la que se merecen los ciudadanos". Asimismo ha dedicado unas palabras a secundar las de sus compañeros, y ha afirmado que "Pedro Sánchez no apoyará a las familias y la educación en España será para adoctrinar y discriminar". López Miras ha añadido que el 28 de abril "nos jugamos que España siga en manos de proetarras y separatistas".

La anterior visita de Pablo Casado a la Región de Murcia se remonta al pasado 8 de diciembre, cuando asistió para respaldar tanto a López Miras como al Alcalde de Murcia, José Ballesta, en sus respectivas candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales.