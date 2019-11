Ciudadanos se desquicia

La encuesta publicada hoy en La Verdad ha hecho saltar todas las alarmas en los partidos políticos. El ascenso de VOX de producirse abre en canal la política regional. López Miras, ante la grave crisis que tiene, ya piensa en disolver la Asamblea a principios de año y convocar elecciones.



Socialistas, Más País, Unidas Podemos y Ciudadanos tendrán que volcarse está semana en movilizar a sus votantes.



El candidato naranja, Isabel Franco, sigue escondida. Ha pedido la dimisión del consejero de Agricultura. Hace unos días publiqué un artículo bajo el título: "Ciudadanos de día, Lulú de noche ', y es que la crisis en el Gobierno regional está servida. Dos meses han bastado para que el surrealismo se haya sentado en San Esteban.



El Ministro de Cultura José Guirao, cuya vinculación con Murcia es profunda, ha vuelto a poner de manifiesto la gestión del gobierno regional, en este caso con la declaración de BIC de la Sierra Minera.



Tras su paso por Cartagena, encuentro con el mundo de la cultura, y Librilla, donde ha conocido de primera mano la situación de sus famosas Posadas, ha vuelto a dejar claro que estamos ante uno de los ministros con mayor reconocimiento del mundo de la cultura.



Ya era hora de encontrar un ministro 'con cultura' al frente de cultura, me dice un exalto cargo popular.



El tercer titular lo ha vuelto a protagonizar el gran Teodoro García, y es que ser amante de Twitter conlleva especializarse en decir a veces tonterías en 140 caracteres. Decir que los problemas de la Región no pueden esperar a que Pedro Sánchez arregle su avión, es como decir que el Mar Menor no puede esperar a que lo salve sus 'asesinos' políticos.



¿Legitimará el 10-N al PP su gestión del Mar Menor? Esta es la gran pregunta que se hacen sus adversarios políticos.



El vídeo que se ha hecho viral, en el que aparece Teodoro García echando la culpa a Monedero sobre el Mar Menor, no sólo es una broma de mal gusto, sino que demuestra la sensibilidad que el PP ha tenido estos últimos lustros con el medio ambiente.



La manifestación del pasado día 30 fue tildada por algunos de histórica, majestuosa, incluso los hubo que dijeron que significó un antes y un después en el Mar Menor. Entre cincuenta y cincuenta y cinco mil personas, según datos de la policía local se dieron cita en las principales arterias de la bella ciudad de Cartagena.



La maldita memoria me vuelve a jugar una mala pasada y me retrotrae diez años, cuando en una de las mayores farsas de la historia de la Región, la policía y los organizadores de aquella manifestación del 'Agua para todos', aquellos barros han traído estos lodos, cifraron entre cuatrocientas y quinientas mil los manifestantes.



Algunos denunciamos casi en solitario aquella tomadura de pelo, incluso fuimos insultados por antimurcianos por poner en duda la versión oficial, sindicatos incluidos. Argumenté que físicamente se necesitarían veinte Gran Vías para acoger ese número de personas. Pero dio igual, la farsa estaba pactada.



Sería bueno que el domingo la memoria también vote, me dice un amigo que lleva nadando contracorriente media vida.