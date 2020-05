Conesa pide a Ciudadanos alejarse de "política podrida" del PP y amaga con una moción de censura

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha emplazado el jueves a Ciudadanos a alejarse de la política del PP, "que huele a podrido", y apoyar en la Asamblea Regional la creación de la comisión de investigación sobre las ambulancias y cambios sustanciales en las leyes del Mar Menor y de Medio Ambiente.



"No voy a estar tres años con la nariz tapada mientras el PP termina de pudrir la Región de Murcia", ha repetido en varias ocasiones Conesa en rueda de prensa tras ser preguntado si retoma la idea de presentar una moción de censura al Gobierno de coalición entre populares y naranjas en caso de que Ciudadanos no acceda a su ofrecimiento.



Antes de llegar a ese punto, el líder socialista ha ofrecido a Ciudadanos, con el que sumaría una mayoría absoluta en la Cámara autonómica, un espacio de "reflexión" en el hemiciclo de cara a las próximas semanas de actividad parlamentaria.



Tras retirar la pasada semana la moción de creación de la comisión de investigación sobre el contrato de ambulancias al constatar que no iba a salir adelante y que Ciudadanos también hizo lo mismo ayer con una interpelación sobre este asunto, Conesa ha anunciado que espera el apoyo de la formación naranja en el nuevo intento de aprobación de esta iniciativa, que tendrá lugar la próxima semana.



En su opinión, los diputados naranjas deben demostrar con esta comisión que continúan su apuesta por la "regeneración" que desarrollaron la legislatura pasada con órganos similares, como el que investigó la creación y gestión de la desalinizadora de Escombreras, actualmente judicializada.



Conesa también ha citado la necesidad de fijar con Ciudadanos los asuntos sobre los que debe pivotar la tramitación parlamentaria como proyecto de Ley del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, además de remitirles los informes jurídicos que constatan los "disparates" incluidos en el decreto ley para mitigar los efectos del coronavirus en materia de medio ambiente, convalidado ayer y que será también tramitado como proyecto de ley.



"Ciudadanos debe decidir qué quiere ser de mayor: si quiere regenerar y actuar con responsabilidad o ayudar a acelerar la política que huele a podrido del PP", al que ha criticado que no haya aceptado su oferta de llegar a un acuerdo para afrontar la crisis generada por el coronavirus.



Para el secretario general socialista, el Gobierno regional ha respondido con el "desprecio más absoluto" a sus ofrecimientos y "respeto extremo" para llegar a acuerdos en la reconstrucción socioeconómica de la comunidad tras la pandemia de la COVID-19.



Preguntado por el estudio que llevará a cabo el Cedex sobre las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, Conesa ha asegurado que los socialistas murcianos seguirán "defendiendo los intereses justos" de la Región de Murcia y trabajar para que haya "garantía de suministro de agua a un precio justo" para los regantes