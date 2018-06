La alcaldesa se reúne con Conesa para hablar del Mar Menor, el AVE y la Ciudad de la Justicia

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y el delegado general del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, han mantenido su primera reunión de trabajo. El encuentro ha estado marcado por tres temas principales, como son el Mar Menor, la Ciudad de la Justicia y las infraestructuras ferroviarias de Cartagena.

Mar Menor

Castejón ha reiterado al delegado del Gobierno la petición que elevó al anterior Gobierno de España para poner en marcha un Plan Especial, similar al que se hizo en Lorca, ante la catástrofe natural que está atravesando el Mar Menor, de forma que haya una implicación económica directa por parte de la administración central.

"Al igual que hice con el anterior presidente del Gobierno, he enviado a Pedro Sánchez una carta para que conozca de primera mano el problema al que nos enfrentamos en el Mar Menor. El Plan Especial es indispensable para nosotros y no tengo ninguna duda de que este presidente va a ser mucho más sensible a nuestra situación", ha manifestado la alcaldesa.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha indicado que el Mar Menor siempre ha estado entre sus prioridades y que va a "poner sobre el tapete la situación desastrosa en la que se encuentra, de forma que el Estado y las instituciones europeas colaboren en dar solución al problema, a pesar de que las competencias son mayoritariamente de la Comunidad Autónoma".

Ciudad de la Justicia

La alcaldesa ha solicitado al delegado del Gobierno que se aborde lo antes posible la construcción de la Ciudad de la Justicia para Cartagena, ya que las actuales instalaciones se han quedado obsoletas y la falta de espacio está dificultando el correcto funcionamiento de este servicio.

Castejón ha recordado que las últimas cesiones importantes, como la del CIM, se llevaron a cabo con un Gobierno nacional del PSOE, mientras que el delegado del Gobierno ha corroborado la necesidad de que Cartagena cuente con una parcela física para que el Ministerio de Justicia la tenga en consideración.

Ferrocarril

En cuanto a las necesidades del municipio en materia de infraestructuras ferroviarias, la primera edil ha destacado que es urgente convocar la Comisión Técnica de la Sociedad Alta Velocidad para que se pueda estudiar la propuesta aprobada en el último Pleno municipal, con el consenso no sólo de todos los grupos políticos, sino también de empresarios y vecinos.

"Es muy importante que esa reunión se celebre cuanto antes porque si los servicios técnicos del ministerio de Fomento estiman viable la propuesta, se deberá convocar el Consejo de Administración para que deje sin efecto el anterior acuerdo y se apruebe el nuevo proyecto", ha señalado Castejón.

Además, la alcaldesa ha hecho especial hincapié en la necesidad de que las obras de la Variante de Camarillas estén terminadas a la mayor brevedad, ya que para Cartagena supondría reducir el viaje a Madrid en cerca de media hora, y sería mucho más competitiva.

Como ya afirmó en el discurso de su toma de posesión, Diego Conesa ha reiterado que "es de vital importancia que Cartagena esté integrada en la Red de Cercanías porque se ha generado un problema muy serio con el servicio de trenes, especialmente con la conexión con Murcia, que está perjudicando gravemente a los alumnos de la Universidad Politécnica y a los cartageneros que estudian en la UMU y debemos ponerle solución".

El delegado del Gobierno se ha reafirmado en el compromiso de mantener la oficina de atención al ciudadano en Cartagena.

Navantia

Durante la reunión se han tratado también otros temas de interés para la ciudad portuaria como adoptar medidas para garantizar la carga de trabajo de Navantia. En este sentido, el delegado del Gobierno ha aceptado la invitación de la alcaldesa para visitar el astillero y mantener un encuentro con trabajadores y la dirección para tranquilizarlos sobre su futuro.

La alcaldesa de Cartagena ha afirmado que está en contacto permanente con el presidente del Comité de Empresa, quien le ha confirmado que la anterior ministra de Defensa no llevó al Consejo de Ministros la orden de ejecución para aplicar el presupuesto previsto y garantizar así la carga de trabajo.