Cristina Narbona: "Durante demasiado tiempo el trasvase Tajo-Segura ha sido un vínculo que excluía cualquier otra posibilidad"

Cristina Narbona (Madrid, 1951) habla despacio y de forma didáctica; se nota claramente que ha ejercido la docencia. Su labor como ministra de Medio Ambiente de 2004 a 2008 le ganó un reconocido prestigio internacional como impulsora de importantes cambios, pero también generó mucha polémica en el país. Ahora se siente muy "honrada" de ser la presidenta de un PSOE con una visión "donde aparece la ecología".

La exministra estuvo el pasado viernes en la Universidad de Murcia explicando la Agenda 2030 impulsada por la ONU que engloba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta semana desde el Ministerio de Transición Ecológica se respondió a una pregunta del Grupo Parlamentario Unidos Podemos diciendo que era "irresponsable" seguir con la política mantenida con el trasvase Tajo-Segura. ¿Se verá afectado el trasvase con la futura Ley de Transición Hidrológica?

El compromiso del Partido Socialista es que esta Región cada vez dependa menos de si llueve o no llueve en la cabecera del Tajo porque durante demasiado tiempo ha sido un vínculo que excluía cualquier otra posibilidad. Ha habido una batalla campal, estúpida e irresponsable respecto de la desalinización. Hay una batalla por hacer todavía para que el control de cómo se riega, de cuánta agua se usa en el regadío, quién la usa, cuánto contamina, pero no sólo en Murcia, sino en toda España.

Puede ser que la redacción a la hora de contestar una pregunta genere algún tipo de ansiedad o preocupación, pero, sobre todo, es generada por el Partido Popular con el intento reiterado de intoxicar la opinión pública y de querer presentar a los socialistas como aquellos que le roban el agua a Murcia. Ya está bien de criminalizar todo lo que se hace porque lo cierto es que desde que está gobernando Pedro Sánchez se está aplicando el memorándum y eso es compatible con que digamos que tenemos que ir garantizando el agua.

De hecho, la campaña de 'Agua para todos' de la época del expresidente Ramón Luis Valcárcel caló muy profundamente en la psique de los murcianos y la gente relaciona el agua con el PP y la ausencia de agua con el PSOE.

Con el PP, si no llega a haber las plantas desalinizadoras que se iniciaron, ¿cómo hubiera habido agua estos once meses que no ha llovido nada desde el Tajo?

Cuando se construyó el trasvase los ingenieros de la época pensaban que podía llevar 1.000 hm3 porque entonces llovía muchísimo más que ahora y, además, porque preocupaba muy poco que el Tajo fuera sin agua después. Lo cierto es que a lo largo de los años no se ha podido trasvasar más de 600 hm3, pero mientras tanto se creó una expectativa para esos 1.000 hm3.

De hecho, los ecologistas dicen que una cuarta parte de los regadíos en Murcia son ilegales.

Esa es la gran asignatura pendiente, por cierto, no solo en Murcia o en la cuenca del Segura. No queremos que nadie piense que no sabemos que el problema que hay aquí no lo hay ni en Andalucía ni en Castilla-La Mancha. Porque con esta idea de que el agua es poco menos que infinita ha habido muy poco control, como en el tema de los acuíferos. Por ejemplo, ahora que he estado en Jumilla y Yecla he estado comprobando que hay proyectos que van a permitir que llegue agua desalinizada a las zonas que hoy solo tienen el agua de sus acuíferos.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en la Universidad de Murcia/ David de Flores, La Cámara Roja

¿Hacen falta más desalinizadoras?

Hace falta completar que muchas de ellas el gobierno del Partido Popular se empeñó en que quedasen en un tamaño más reducido, por ejemplo la de Torrevieja, que fue una desalinizadora que me obligó nada menos que ir a pedir amparo al Tribunal Constitucional porque el alcalde de la Comunidad Autónoma Valenciana se negaba a que se le hiciera la obra. Y ahora menos mal que existe y se va a conectar mejor para traer esa agua desalada a distintos puntos de la Región de Murcia.

Y la otra asignatura que hay que abordar es la de la energía que estas plantas requieren, pero tenemos ahora la perspectiva de usar mucho más y mejor la energía solar.

Por fin se ha derogado el impuesto al sol.

Además de que en esta Región hay muchos de los afectados por el cambio de regulación. Hoy están aquí porque están en un diálogo esperanzado con el Gobierno de España unas 60.000 familias que se quedaron colgadas de la brocha con los cambios de regulación. Muchos se han arruinado y ante ellos el Gobierno busca un compromiso de buscar un acuerdo de compensación por el daño patrimonial sufrido.

Los partidos Somos Región y Vox, quien ha pasado recientemente por Murcia, defienden el trasvase del Ebro en un Plan Hidrológico Nacional. ¿Qué le parece esta reivindicación?

Me parece que siguen instalados en la idea peregrina de que siempre va a haber una cuenca a la cual ir a buscar el agua para quitarla de esa cuenca y traerla aquí. Pero hay que tener en cuenta que cada vez hay menos agua. Por desgracia, los fenómenos extremos van a ser más frecuentes: desde las inundaciones a las sequías.

Este verano las aguas del Mar Menor tuvieron menos turbidez, pero los científicos siguen diciendo que el problema de la contaminación de la laguna está lejos de resolverse. ¿Debería el Estado involucrarse en la recuperación de la laguna?

De hecho hay un proyecto, Vertido Cero, que se empezó durante el mandato de la ministra Tejerina junto con el Gobierno de Murcia y en estos momentos falta solo la declaración de impacto ambiental por parte del ministerio de Transición Ecológica. Eso significa que por supuesto que va a haber una colaboración con el Gobierno de Murcia, tanto desde el ministerio como desde la Confederación Hidrográfica.

Es evidente que si no se recupera ambientalmente el Mar Menor no se recuperará la economía turística y de la zona. Y tiene que ser una lección clara para que evitemos que la agricultura y otras actividades contaminen el suelo y el agua. Aquí hay una ventaja enorme y es que la Universidad de Murcia tiene magníficos expertos en relación con el Mar Menor, con los cuales el ministerio está en estrecho contacto para evaluar las opciones para que la solución sea lo más estable posible.

¿Qué le parece el crecimiento de la extrema derecha en nuestro país?

Aquí en Murcia tenéis un Consejo de la Transparencia presidido por José Molina que, entre otras cosas, ha estimado que la corrupción se lleva por delante unos 10.000 millones de euros anuales, los cuales se han detraído de atender a los ciudadanos. Es lógico que sientan desafección hacia las instituciones, luego la lucha contra la corrupción ha de ser clarísima para regenerar esa confianza.

¿Le parece que las políticas en España tienden a ser cortoplacistas?

Nos debemos preparar mejor para los riesgos crecientes, tanto económicos como ambientales. Ha habido, en ese sentido, mucho cortoplacismo. Pan para hoy y hambre para mañana. Y eso no es responsable.