Críticas desde la oposición al Pacto Regional del Agua: "es una pérdida de tiempo"

Los líderes del PSOE, PP y Ciudadanos han firmado en el Palacio de San Esteban de Murcia el Pacto Regional del Agua, documento que será entregado al presidente Pedro Sánchez para que este retome el Pacto Nacional del Agua que inició el Gobierno de Rajoy.

El presidente del PP murciano y presidente autonómico, Fernando López Miras, ha recordado que en España hay agua suficiente para atender las necesidades de todos los españoles, y que sólo serían necesarias infraestructuras adecuadas que permitan llevar el agua de donde sobra a donde falta conectando cuencas hidrográficas.

El único partido con representación parlamentaria que no ha firmado ha sido Podemos Región de Murcia. Su diputada María Giménez, ha criticado que este pacto no hable de "futuro" sino de "continuismo" en "hidráulicas fracasadas, y no de las hídricas, que son las necesarias". Desde la agrupación morada considera que el PP, con el apoyo del PSOE "desempolva la pancarta obsoleta e inservible del AGUA PARA TODOS".

Es por ello que desde Podemos entienden que las propuestas contenidas en el Pacto Regional del Agua no son "realistas", sino que siguen basando el grueso de su horizonte futuro en la "dependencia de recursos externos, que no se pueden garantizar con el actual contexto de sequía y cambio climático en que se encuentran todas las cuencas, no solo la del Segura".

La diputada Regional ha afirmado que el objetivo real del Pacto del Agua Regional, era presionar para la firma del Pacto Nacional del Agua, promovido por la ex- ministra Tejerina, "pero el Pacto nacional tal y como estaba diseñado por el PP está muerto, y no entendemos como el PSOE Regional se presta a esta firma sin el consentimiento del PSOE estatal".

Con respecto a esta firma, María Giménez ha denunciado que es una fotografía, "eminentemente masculinizada, con muy poca presencia de mujeres, y ahora es el momento de trabajar por la igualdad, y la paridad".

"Dependientes y sumisos"

El partido regional Somos Región, presidido por el expopular Alberto Garre, ha emitido un comunicado criticando la firma del Pacto Regional Agua, respaldada por PSOE, PP y C's. En este sentido, han señalado que si el documento "no es suscrito en su totalidad por las sedes centrales de estos partidos en Madrid y Barcelona, no será más que una pérdida de tiempo". Desde Somos Región han hecho referencia a la "dependencia y sumisión" de los firmantes con sus "centrales nacionales".

El partido regional ha recordado que pactos como éste se han venido rubricando desde los tiempos de la socialista María Antonia Martínez como presidenta de la Comunidad Autónoma y que siguieron celebrándose con Ramón Luis Valcárcel en la presidencia, "resulta difícil entender por qué llevan negociándolo tres años".

Por último, ha señalado que que para que este pacto tuviera "utilidad", ahora debería comenzar su tramitación en el Congreso. "¿Cuántos de los diputados actuales de PP, PSOE o C's estarían dispuestos a desoír las instrucciones de sus partidos y defender los intereses legítimos de la Región de Murcia?" ha interpelado el partido regionalista.

Pedro Sánchez "comprometido" con el Tajo-Segura

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez visitó a finales de abril Molina de Segura, una semana después de haber declarado en Albacete que apuestaba por el "fin de los trasvases", lo que generó una fuerte contestación en el sureste español, principal beneficiario del Trasvase Tajo-Segura.

Durante su alocución, Sánchez mostró su "compromiso" de mantener las infraestructuras existentes y "también el Tajo-Segura", lo que ha sido fuertemente aplaudido por los asistentes al acto, entre ellos, el secretario general del PSOE de Murcia, Diego Conesa, que defendió la vigencia de esta obra tras las palabras del líder socialista en Albacete.