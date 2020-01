Críticas desde el PSOE por la defensa del veto parental de Pablo Casado en Murcia: "No nos merecemos el 'pin Abascal'"

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, asegura que "nuestra Región no se merece ser el conejillo de indias de Vox y mucho menos implantar el 'pin Abascal', como ha hecho el PP de Casado". Consa asevera que Casado y el PP "utilizan el Gobierno de la Región como el tonto útil, algo que daña a España y a la Región, porque dañan la convivencia y la autonomía en los centros educativos y vulneran los derechos de los menores".

En este sentido, el líder de los socialistas de la Región considera que el PP ha desaparecido como partido de centro derecha, no piensa en el interés general y su único objetivo es ganar la carrera por la extrema derecha.

"La foto del PP de hoy es la imagen de la claudicación de un partido al ‘Pin Abascal’, con dos murcianos que hunden día a día la imagen de la Región de Murcia en España y Europa. Dos seguidores a pies juntillas del 'Pin Abascal'". "Casado ha pasado por Murcia con la cabeza gacha ante el Pin Abascal, y esta Región no se lo merece", ha concluido Diego Conesa.

Pablo Casado ha insistido este domingo en su defensa del veto parental que Vox está exigiendo en las comunidades en las que apoya gobiernos de la derecha. "El vicepresidente del Gobierno dijo ayer 'Por supuesto que no, porque los hijos no se inscriben en el registro de la propiedad, se escriben en el registro civil'. ¿Y en el libro de familia no, señor Iglesias?", ha cuestionado el líder del PP este domingo en un acto del partido en Murcia. "¿Verdaderamente hoy siguen manteniendo que mis hijos no son míos?", ha planteado al Gobierno.