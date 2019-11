Diego Conesa: "En estas elecciones nos jugamos sacar a la Región del colapso que sufre"

El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha analizado los resultados del barómetro preelectoral (CEMOP) y ha reflexionado que en la cita con las urnas del próximo domingo, "decidimos si queremos sacar a la Región de Murcia del colapso administrativo, económico, social y medio ambiental que está sufriendo, decidimos si Mar Menor sí o Mar Menor no, regeneración sí o regeneración no, pensiones públicas sí o pensiones públicas no, igualdad sí o igualdad no".

El líder de los socialistas murcianos ha proseguido con su análisis del CEMOP subrayando que “los resultados avanzan que Ciudadanos, por su complicidad con las nefastas políticas del PP, y su incapacidad para regenerar la vida pública regional, va a ser duramente castigado en las urnas por la ciudadanía que se siente desengañada con este partido”. Diego Conesa también ha subrayado que “los resultados de esta encuesta ponen en evidencia que en la Región de Murcia, como pasó en las pasadas elecciones autonómicas, generales y europeas, se sigue apostando por el PSOE como la única fuerza política que puede romper las desigualdades y sacar a esta comunidad autónoma de los peores indicadores sociales y económicos de su historia, para llevarla a la posición que merecen su tejido social y productivo”.

Diego Conesa ha animado a la ciudadanía a que en estas elecciones ejerza “un voto útil” por un Estado de libertades, de igualdad de oportunidades y preocupado por la cohesión territorial, el medio ambiente, la justicia social y el empleo digno. “El riesgo de la extrema derecha, de los autoritarios, sigue presente, y hay que combatir con democracia a los que quieren limitar el derecho a la huelga y quieren llevar a nuestro país a una España en blanco y negro que logramos superar entre todos hace cuarenta años”, ha indicado el dirigente socialista.

“Todavía hay muchas personas indecisas y apelamos a todos ellos para que el domingo apoyen la consolidación de un Gobierno fuerte del PSOE y el cambio político en la Región de Murcia”, ha zanjado el secretario general del PSRM y portavoz Grupo Parlamentario Socialista.