España tiene presidente

A las 14.00 horas comenzó la votación. Atrás quedaron demasiados insultos, mentiras y presiones intolerables: desde llamar traidor al presidente en funciones hasta provocaciones desde la bancada popular a la socialista a base de exabruptos impropios de personas decentes.

También, como nos tiene acostumbrados Vox, hemos visto cómo la formación de extrema derecha fabrica mentiras a sabiendas. Su penúltima fake news ha consistido en publicar desde su cuenta un vídeo falso que muestra a los diputados socialistas aplaudiendo a la portavoz de Bildu. Lejos de pedir perdón, siguen aprovechando las instituciones para llenar de barro y desvergüenza la política. Incluso en Murcia algunos pudimos avergonzarnos al ver cómo el señor Antelo, al frente de la gestora del partido ultraconservador y quien imagino que sería muy buen jugador de baloncesto, aprovechaba una entrevista con motivo de la cabalgata de los Reyes Magos para opinar sobre el debate de investidura. Así demostró que, no solo tiene una falta preocupante de educación, sino que ha vuelto a bajar el nivel intelectual de un grupo político que sigue dando patadas a la convivencia.

A pesar de todos los esfuerzos, a veces legítimos a veces alegales por tierra, mar, aire y redes sociales, que han hecho tanto la derecha como la extrema derecha para frenar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España, a las 14.30 horas la presidenta del Congreso leía el resultado: la Cámara Baja daba su visto bueno a la elección de presidente del país.

Mención especial merece la diputada de Unidas Podemos, la joven Aína Vidal, que, a pesar de estar sufriendo un proceso de salud de altísima gravedad, y que ojalá le gane la batalla a esa maldita enfermedad que responde al nombre de cáncer, se desplazó a Madrid para participar en una votación que será recordada en los libros de Historia. Cuando Pablo Iglesias le dio las gracias por su presencia, muchas personas se pusieron en pie para aplaudir su disposición. En cambio, un buen puñado de diputados y diputadas no tuvieron el detalle de apoyar a una compañera de trabajo. No es cuestión de calificar esa actitud, pero el dicho popular dice ‘lo cortés no quita lo valiente’.

También merece la pena resaltar la figura del diputado de la agrupación Teruel Existe, no solo por su dignidad, sino por tener la valentía de hacer frente a las fuerzas oscuras de la derecha y la extrema derecha. He ido varias veces a esta provincia española -desde Rubielos de Mora a Mora de Rubielos, desde Albarracín a Valdelinares, desde su Plaza del Torico a sus Amantes- y de lo que no tengo duda es que este año volveré.

Ha quedado claro que hay dos Españas, lamentablemente. Pero si tengo que elegir me quedo con la España que entrega un ramo de flores a Aína Vidal, con la España que quiere recuperar la dignidad y la memoria, con la España que quiere recuperar derechos y acabar con la utilización de las banderas. Y lo que nadie debe olvidar es que hoy se ha elegido al presidente de España, no solo al presidente de un acuerdo progresista.

Ahora, como dice un popular presentador: "Comienzan las batallas". Buena suerte, sus aciertos serán los aciertos de un país.

P.D.: Si a ERC le importa un comino la gobernabilidad de España, lamento comunicarle que hace tiempo a muchos nos importa tres pepinos su fracasada y grotesca Declaración Unilateral de Independencia, así que bienvenida, señora Bassa, al club de los cominos y pepinos.