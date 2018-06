Ginés Ruiz Maciá (Cuidando Podemos): "nuestra intención es configurar un Podemos Murcia municipalista con vocación de mayoría"

Ginés Ruiz Maciá lidera Cuidando Podemos, la plataforma que se presenta a las primarias al Consejo Ciudadano Municipal de la organización. Ruiz Maciá es abogado y cuenta en su haber con más de 15 años de experiencia dedicada a la defensa del bien común y el interés público a través de distintas acciones judiciales. Asimismo, lleva 3 años trabajando en la asesoría jurídica de Podemos "en donde he podido comprobar que Podemos es la herramienta idónea para conseguir el cambio político", afirma Ginés Ruiz Maciá.

- ¿Cuáles son los retos de la organización con este proceso interno?

Configurar los órganos municipales del partido, una vez superada la primera fase de aterrizaje de Podemos en el ámbito municipal. Tras una primera legislatura en que las personas inscritas decidieron, en Vistalegre I, que Podemos no concurriera a las elecciones municipales de 2015, afrontamos el nuevo periodo electoral con la decisión, tomada nuevamente por las personas inscritas, de que, esta vez sí, Podemos concurrirá a las elecciones municipales. En ese sentido, es nuestra intención configurar un Podemos en el Municipio de Murcia capaz de trabajar para que nazca un proyecto municipalista con vocación de mayoría y posibilidad de provocar cambios reales y tangibles en la vida de la ciudadanía.

- Desde Cuidando Podemos, ¿qué cambios queréis desarrollar en el partido?

Nuestra principal vocación, desde el punto de vista de la configuración de órganos internos de Podemos, es la creación de espacios amables de trabajo, en los que no solo las personas inscritas, sino cualquiera que quiera aportar algo, no ya al partido, sino a ese movimiento municipalista del que hablábamos antes, pueda colaborar sin que encuentre obstáculos ni reticencias de ninguna clase. Así, la elección del nombre de la candidatura, no es baladí, sino que configura en sí misma el eje principal sobre el que queremos que gire el proyecto. Cuidar Podemos para ser capaces de crear un movimiento que lleve al Ayuntamiento las prioridades y anhelos de la mayoría social, cansada ya de sufrir unos gobiernos municipales que lejos de cuidar a esas mayorías, las han venido maltratando o, como mínimo, ignorando. Ha llegado el momento de crear una ciudad que cuide de sus gentes, y ése es el principal objetivo de nuestro proyecto.

En este sentido, articulamos nuestra propuesta de ciudad en torno a la necesidad de eliminar los muros que pueblan nuestro municipio; queremos eliminar el muro más evidente, que es el de las vías del tren, por lo que proponemos que el AVE espere en Beniel, a tan solo 10 minutos de la estación del Carmen, y no entre en ésta hasta que estén concluidas las obras del soterramiento, evitando así el cierre de los pasos a nivel y el consiguiente aislamiento de las vecinas de los barrios del Sur. Pero no es ése el único muro que queremos derribar; la falta de inversión en barrios y pedanías es otro muro, invisible a los ojos, que debe caer, mediante la articulación de presupuestos municipales en los que se de igual importancia a todas las zonas de nuestro municipio y, por tanto, a toda su ciudadanía, integrando así a los barrios y pedanías que, ahora mismo, y tras lustros de abandono municipal, están muy lejos de gozar de los mismos servicios de los que gozan los habitantes del casco urbano, principalmente de la zona centro. Igualmente, el muro que supone la pérdida o debilitamiento de servicios públicos, incluidos los servicios sociales, es otro muro a superar si queremos conseguir una ciudad que cuide a sus gentes por igual.

En definitiva, convertir Murcia en un municipio que cuide por igual a todas sus gentes, haciendo especial hincapié en aquellas personas más desfavorecidas, esto es, lo contrario de lo que se ha venido haciendo por el Partido Popular.

- ¿Cómo definirías al equipo que te acompaña en Cuidando Podemos?

Un equipo del que me siento total y absolutamente orgulloso. Un grupo de personas de muy diversa procedencia y perfil; gente de diversas edades y diversos ámbitos laborales, compartiendo todas ellas la ilusión por trabajar en un proyecto para mejorar la vida de nuestras vecinas, para lo que ponen a disposición de proyecto toda su experiencia acumulada en múltiples espacios de reivindicación social, como pueden ser los relacionados con el soterramiento de las vías del tren, con la sanidad, la educación, el trabajo social en barrios y pedanías desfavorecidas, etc, incluyendo muchas de estas personas su participación en Juntas de Barrio y Vocalías de Pedanías, en las que participan. En definitiva, un grupo de gente dispuesta y capaz de trabajar por conseguir ese movimiento municipalista que sume a Murcia a las llamadas ciudades del cambio.

- Activa Podemos considera que Cuidando Podemos "no propone elementos nuevos de ningún tipo". En este sentido, ponen el foco en el debilitamiento de los círculos y en la pérdida de la horizontalidad de la organización. ¿Cuál es su opinión?

Respeto totalmente a las compañeras y compañeros de la candidatura de Izquierda Anticapitalista Activa Podemos. No obstante, no comparto alguna de las observaciones que hacen, no solo en cuanto a diagnóstico, si no tampoco en cuanto a las propuestas que achacan a una y otra candidatura. Por ejemplo, en cuanto a la participación de los círculos y el espacio que se deja a estos, nuestra propuesta incluye a cinco representantes de los círculos como miembros electos, con voz y voto, del Consejo Ciudadano Municipal, frente a los tres que proponen los compañeros de IA. Si esto fuera poco, nuestra propuesta es de un Consejo Ciudadano en el que, aparte de esos 5 representantes de los círculos, haya 16 personas elegidas telemáticamente. Sin embargo, el modelo que propone Activa Podemos, incluiría, aparte de los tres representantes de los círculos, a 19 personas elegidas telemáticamente, de forma que mientras que con nuestra propuesta prevé un CCM en el que casi un 25% de sus miembros son representantes directos de los círculos, mientras que en la propuesta de Activa Podemos, la representación de los círculos en el Consejo Ciudadano Municipal, apenas llegará al 13%. Ello no solo supone una mayor representación ni, por tanto, integración, de los círculos, sino que también, nuestro modelo hace que las prioridades de los círculos se conviertan, por su participación directa, en las prioridades del Consejo Ciudadano Municipal, con lo que resulta evidente que nuestro modelo es más integrador respecto al imprescindible trabajo de los círculos en nuestra organización y, por tanto, un modelo mucho más horizontal que el que proponen los compañeros de Activa Podemos.

- Queda poco para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Desde IU-Verdes han pedido a Podemos y a Equo una alianza para cambiar el ayuntamiento de Murcia en 2019. Si de usted dependiera, ¿buscaría formar una candidatura unitaria con otros partidos y que incluyera a distintos movimientos sociales?

Respeto totalmente la autonomía organizativa de otros partidos, como puedan ser Equo e Izquierda Unida - Verdes. Ahora mismo es el momento de elegir a los órganos internos de Podemos a nivel municipal, y es en lo que estamos, así como otras fuerzas, como la propia IU-Verdes, está en proceso de primarias internas.

En cuanto a la confluencia con otras fuerzas, las personas inscritas de Podemos votaron en favor de la misma con un apoyo del 86% en el municipio de Murcia, por lo que tenemos la misión de configurar los órganos internos y empezar a trabajar inmediatamente en la creación de ese espacio municipalista que, como bien dices en tu pregunta, incluya no solo a los mencionados partidos, sino también a todos aquellos movimientos sociales y personas independientes que tengan algo que aportar para conseguir la Murcia que todos y todas queremos. Para conseguir ese espacio superados de siglas y partidos entendemos fundamental, y de ahí nuestra propuesta, que trabajemos por un espacio amable, receptivo, inclusivo, diverso e integrador, de modo que no perdamos nada del inconmensurable talento que acumula la ciudadanía ávida de cambios en las políticas municipales.

En cualquier caso, como todas las decisiones de calado en Podemos, también el cómo será la confluencia vendrá determinado por la decisión de las personas inscritas.