La directora del IMAS, Verónica López, niega "haber colocado" a siete familiares en la planta de residuos de Ulea

En el municipio de Ulea, de unos 900 habitantes, como en el resto del Valle del Ricote, hay pocas oportunidades laborales. La planta de tratamiento de residuos sólidos que se inauguró en 2002 es uno de los pocos focos de empleo en la zona fuera de la agricultura. Allí trabajan 55 personas y, según la documentación a la que eldiario.es ha tenido acceso, siete de ellas son familiares de la directora del Instituto Murciano de Servicios Sociales (IMAS), Verónica López, oriunda de la localidad.

Entre los familiares de López que trabajan en la planta se encuentran dos de sus hermanas (M.L.L.G y J.L.G.), un hermano (J.L.G), un sobrino (F.J.S.L.), un cuñado (F.L.M.), el cuñado de una sobrina (J.D.M.N) y una sobrina (B.L.P.) que está empleada en Socoltrán, la empresa subcontratada para el mantenimiento de la planta.

“No he colocado ni le he hecho un trato de favor a nadie”, dijo la directora del IMAS a eldiario.es. “Ellos han pasado los procesos o las entrevistas con cada empresa que ha estado allí. De hecho, no conozco a ningún gerente ni a ningún jefe de estas empresas”, añadió.

Verónica López, directora del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)

La empresa concesionaria Urbaser ganó el pasado febrero el concurso organizado por el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Región de Murcia (Cogersol), organismo responsable de la planta que agrupa a 40 ayuntamientos y la Comunidad de Murcia. Previamente, la concesión había estado en manos de la empresa Cespa-Ferrovial durante trece años.

“Hay hermanos míos que llevan trabajando en su puesto más de 18 años. Precisamente, Lourdes lleva en Urbaser desde el año 2000 y la empresa en febrero ganó una subasta y por eso ella está ahí”, apuntó López.

"Sé que un hermano está trabajando allí de una antigua concesión y una hermana", dijo el gerente del Consorcio, Gregorio Morales. "Urbaser presentó en el Consorcio en el primer listado de personal en el que se habían introducido cuatro trabajadores más, entre ellos Lourdes López como administrativa. El Consorcio estimó que no formaban parte de la plantilla de éste y no serían subrogables en la siguiente concesión", añadió.

Verónica López, antes de pasar por la dirección de Prevención de Violencia de Género, Juventud y el Instituto de Juventud de la Región, fue diputada regional y previamente concejala del Ayuntamiento de Ulea entre 1999 y 2003. Entonces compartió responsabilidad en el gobierno municipal con el actual alcalde y diputado regional, Víctor López Abenza. Ambos coincidieron en las Nuevas Generaciones del Partido Popular al tiempo que el expresidente Pedro Antonio Sánchez, quien se encuentra procesado en los casos `Auditorio´y `Púnica´.

Antiguos trabajadores de la planta aseguraron que nunca hubo un proceso de selección a la hora de contratar al personal y que las contrataciones se decidían desde el Ayuntamiento.