López Miras reclama al Gobierno central una rebaja del 4% del IVA para la hostelería y el turismo

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha planteado este domingo en su reunión telemática con sus homólogos autonómicos y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que se estudie la rebaja del IVA al 4 % para la hostelería y el turismo para paliar sus pérdidas por la crisis del coronavirus.

Como viene sosteniendo desde hace semanas, en rueda de prensa telemática ha estimado que ha de incentivarse a ambos sectores, los que más se han resentido a su juicio por la crisis económica derivada de la sanitaria. Ha demandado una alternativa distinta a la del Gobierno central para no perjudicar la llegada de turistas, de forma que en lugar de tener que guardar 14 días de aislamiento se sometan a pruebas del tipo PCR, lo que garantizaría la seguridad y estimularía su venida.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha puntualizado que si saliera adelante esa propuesta, Murcia tendría capacidad para triplicar las entre 600 y 800 que hace diariamente, con las que detecta entre siete y ocho casos. Miras ha mostrado su preocupación por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la precariedad del sector turístico y por la campaña contra las infracciones o abusos de los derechos laborales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la agricultura.

"Nos preocupan mucho porque afectan a dos sectores fundamentales para la Región de Murcia", ha señalado López Miras, para quien "la prudencia debe imperar en esta fase de la desescalada y todos debemos ser responsables con las declaraciones que se hacen". "Pueden hacer tambalear a sectores imprescindibles que han empujado nuestra economía y sostenido el empleo. No son admisibles en la segunda potencia turística del mundo, en la que el sector aporta un 12 por ciento del PIB nacional y un 13 por ciento del empleo", ha afirmado.

"Su recuperación será larga y compleja y toda Europa, menos España, plantea incentivos al turismo", para lo que ha propuesto esa rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que de momento no ha tenido respuesta de Sánchez, ha contestado a los periodistas. Le ha trasladado la preocupación de los alcaldes respecto al ingreso mínimo vital, pues por lo que ha conocido por los medios de comunicación el Gobierno central pretende que la gestionen los ayuntamientos, que en muchos casos no disponen de recursos económicos ni materiales ni humanos para hacerlo, según ha dicho, para reprocharle a continuación que no les haya comunicado ni consultado a las entidades locales sus intenciones sobre el asunto.

Respecto a la prórroga del estado de alarma por otro mes pretendida por Sánchez, como viene haciendo desde un día antes de que se decretara el primer período de 15 días en la segunda mitad de marzo, López Miras ha insistido en que es el Gobierno central el que ha de reforzar los controles de movilidad.

"Sánchez dice que la única forma de garantizarla es mediante el estado de alarma, pero esta semana hemos recibido una carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que espera que sea 'un profundo error', en la que pide que seamos las comunidades autónomas las que pongamos medios para ello", ha indicado mientras subrayaba que la de Murcia no tiene competencias para ello.

Sobre esa prórroga, entiende que Sánchez debe llamar al presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, y sentarse con él para tratar esta trascendente decisión para España, y sobre el control de las fronteras con regiones limítrofes a Murcia sabe aunque no al detalle que la Delegación del Gobierno central en esa comunidad los ha reforzado.

También ha reiterado la posición que viene manteniendo sobre el uso obligatorio de mascarillas cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad entre personas y en sitios cerrados. Ha vuelto a solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer unos criterios de reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables prometidos a las autonomías por el Gobierno central de forma que sean "justos y no discriminen a ninguna comunidad", y no aceptará menos de 500.

Tampoco es nueva su solicitud de que se permita a las regiones endeudarse para hacer frente al gasto sanitario, a la reactivación económica y a la ayuda a los colectivos más vulnerables, así como a los ayuntamientos usar todo su superávit para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia, para los que ha pedido al Estado 100 millones.

Sobre un plan de conciliación laboral y familiar "para que el parón laboral no penalice a quienes tienen personas al cargo", ha vuelto a pedir que el Gobierno central establezca un marco que la permita, "como se ha hecho en Italia", y valorado los 2 millones que para ella hay en el pacto de reconstrucción socioeconómica firmado ayer con la patronal y los sindicatos murcianos.



Por último, ha pedido la agilización del pago de las prestaciones de los trabajadores inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo, pues "hay muchas familias que están esperándolo". Respecto a la cogobernanza Estado-regiones, ha concluido: "Sigo viendo buena voluntad, pero nos seguimos enterando por el Boletín Oficial del Estado (BOE) de medidas que hemos de aplicar sin que se nos hayan avanzado ni consultado nuestras posibles propuestas".

Preguntado sobre la posibilidad de que Murcia decida dar marcha atrás en las fases de desescalada, Villegas, que ha avanzado que el martes la comisión técnica que la estudia presentará su propuesta si se cumplen los parámetros para evaluar si se pide pasar a la fase 2, ha dicho que más que volver atrás, se plantearía restringir en algunos municipios algunas cuestiones si los servicios epidemiológicos detectan que ha habido en ellos transmisión comunitaria de COVID-19. Sobre la apertura al baño de playas, lo ve todo aún muy vago y sin especificaciones concretas del Ministerio de Sanidad.

Según lo dispuesto en el último BOE para la fase 2, a la que Murcia entraría previsiblemente el lunes 25 de mayo, solo se permitirían actividades deportivas, profesionales o de recreo individuales y sin contacto físico, con una distancia mínima de dos metros entre los participantes.