"Lorca es un ejemplo colectivo del empeño de un pueblo para levantarse ante una desgracia natural"

Francisco José Campos Segura (1979) es licenciado en Historia y actualmente trabaja en un laboratorio de seguridad alimentaria. En febrero de este año dio el paso para liderar la candidatura de Podemos a la alcaldía de Lorca y consiguió el respaldo de más del 97% de la militancia. Ahora afronta el reto de propiciar un cambio político en una ciudad que gobierna el PP desde el año 2007. El reto es difícil y el resultado del pasado 28A lo corrobora (entre PP, Vox y Cs obtuvieron más del 60% de los apoyos en Lorca), aunque para Campos Segura los votos de las generales no tienen por qué ser similares a los de las elecciones municipales. Aun así, el candidato de Podemos, vecino del barrio de La Viña, se agarra a la capacidad de sobreponerse a las adversidades que tienen los lorquinos y explica a eldiario.es los puntos fuertes de un programa electoral que tiene como principal destinatario a los vecinos de esos barrios humildes "que han sido los grandes olvidados del PP".

Podemos concurre por primera vez a las elecciones municipales de Lorca. ¿Cuáles son sus sensaciones a escasos días de que se abran las urnas?

Efectivamente el examen lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero hemos sido buenos estudiantes y lo hemos preparado con tiempo suficiente para alcanzar el resultado que esperamos. A lo largo de estos 4 últimos años nos hemos dedicado a conectar con, prácticamente, la totalidad del tejido asociativo de Lorca y a conocer sus particularidades y en qué les podemos ser útiles en un futuro. Al mismo tiempo, hemos seguido muy de cerca la actividad municipal en la que incluso hemos solicitado al Ayuntamiento, en diferentes ocasiones, información relativa a cuestiones que consideramos de especial relevancia. A pesar de no tener presencia en la corporación municipal, hemos sido actores directos de la vida política de Lorca. Ahora nos falta dar el último paso para convertirnos en protagonistas de derecho en la próxima corporación municipal.

¿Cómo definiría la gestión del PP en la ciudad a lo largo de estos años?

La gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Lorca se ha caracterizado por la ejecución de unas políticas dictadas desde sus instancias superiores y, especialmente, han estado más encaminadas a favorecer a grandes empresas vinculadas a su partido que en promover el tejido empresarial de Lorca. Prácticamente la totalidad de las adjudicaciones de las obras realizadas con los fondos provenientes del BEI [Banco Europeo de Inversiones] se han concedido a grandes corporaciones de fuera.

Se han acometido enormes inversiones en materia de infraestructuras para, en palabras del alcalde, "construir una nueva Lorca", pero lamentablemente los lorquinos seguimos adoleciendo de viejas carencias que parecen no importarle al actual equipo de gobierno. Por citar algunas: Lorca es el municipio donde más tiempo hay que esperar para ser atendido por un especialista. Además, somos el municipio, de los cinco grandes de la Región de Murcia, con menor renta per cápita, circunstancia que, con toda lógica, imposibilita a un elevado porcentaje de la población tener un proyecto vital adecuado que les proporcione una vida digna.

¿Qué destacaría del equipo que lo acompaña en la candidatura de Podemos Lorca?

Es un equipo integrado por personas que proceden de diferentes ámbitos sociales y sectoriales de Lorca. Son conocedores en profundidad de los problemas que aquejan a su municipio, están muy comprometidos con la necesidad de revertir las políticas neoliberales que impone el PP y, al mismo tiempo, muy ilusionados con pertenecer a un proyecto que con toda seguridad va a ser la piedra angular necesaria para alcanzar acuerdos en el futuro Ayuntamiento que surja a partir del 26 de mayo.

Usted es del barrio de La Viña, uno de los más afectados por el terremoto del año 2011. En octubre del año pasado se conoció que el Gobierno regional reclamó a los vecinos parte de las ayudas que recibieron por los daños ocasionados en sus viviendas. ¿Qué medidas propone Podemos para garantizar la tranquilidad de los vecinos afectados?

Las heridas del terremoto, a pesar de haber pasado ocho años, están presentes con la problemática de la justificación de las ayudas de los terremotos. Se aprobó una ley en la Asamblea Regional para poder justificar el dinero, por lo que hay que dar las máximas facilidades a los damnificados, tanto para la justificación como a la hora de abordar la prescripción de estas. Además, es de justicia que se condonen los intereses por parte del Gobierno nacional.

Como bien dices, soy del Barrio de La Viña y fui uno de los damnificados por los terremotos. A mi familia y a mí nos demolieron el edificio y tuvimos que atravesar muchas dificultades para la reconstrucción del edificio. Lorca es un ejemplo colectivo del empeño de un pueblo para levantarse ante una desgracia natural, a pesar del marasmo burocrático que ha supuesto la reconstrucción.

Podemos Lorca ha anunciado que llevará en su programa un "Plan Integral de Barrios". ¿En qué consiste?

Nuestro proyecto de Barrios se centra, fundamentalmente, en actuaciones exteriores de "amplio espectro" que contemplen una multiplicidad de aspectos. El Plan incluye desde mejoras en infraestructuras que, a día de hoy, o son insuficientes en cuanto a su dimensión y alcance o bien se han quedado obsoletas por la falta de inversiones. Hablamos de mejorar en materias como la sanidad, educación, transporte, seguridad…sin dejar de lado aspectos, quizás más intangibles, como potenciar una adecuada relación vecinal, que consideramos que son fundamentales para una mejor convivencia entre sus residentes.

Se trata, además, de modernizar y actualizar, a través de obras de mejoras en general, zonas deprimidas que durante mucho tiempo han sido las grandes olvidadas del PP, de dignificar, en la medida de lo posible, la vida de los residentes en esos barrios para que se consideren partícipes y ciudadanos del entorno que les rodea.

El economato de Cáritas, tal y como anunciaron desde la ONG hace escasos días, se está quedando sin fondos para dar servicio a decenas de personas en riesgo de exclusión. En este sentido, el presidente de Cáritas advirtió de que Lorca se encuentra entre las ocho ciudades más pobres de España. ¿Qué medidas puede tomar un ayuntamiento para intentar garantizar que los vecinos tengan acceso a los servicios más básicos?

Precisamente hace poco se publicó qué durante el primer trimestre de este año ha crecido un 9% el número de familias con problemas económicos. Este dato no es baladí y pone de relieve que la crisis persiste y que al igual que una inundación que no cesa, crece el nivel del agua y termina por alcanzar pisos más elevados. Es posible que, actualmente, quienes hayan prestado ayuda con anterioridad a través de Caritas, en estos momentos no puedan seguir colaborando con los más necesitados. Circunstancia que evidencia de forma clara que el asistencialismo no es la solución para atajar la pobreza y aunque se publiquen datos positivos de crecimiento económico, lo cierto es que no existe una correlación entre PIB y bienestar. Por supuesto desde Podemos no somos ajenos a esta realidad y proponemos la creación de diferentes partidas dentro del presupuesto municipal para rescatar a quienes se les ha privado de unos derechos que por naturaleza les pertenecen.

La política medioambiental es una de las grandes apuestas de la formación morada. ¿En qué estado se encuentra el Parque Natural de Puntas de Calnegre?

Consideramos que se trata de un espacio natural de enorme valor ecológico y que a día de hoy todavía no cuenta con un grado de protección adecuado. Es de primera necesidad poner en marcha el Plan de Ordenación de Recursos Naturales para la Marina de Cope - Calnegre.

Calnegre necesita una relación entre administraciones públicas y vecinos colindantes para que conozcan la importancia de esta medida, y la posibilidad de cambiar por un modelo más sostenible a través de un Parque Natural como motor económico. Para nuestra formación política es fundamental preservar el derecho que las generaciones futuras tienen sobre un medio ambiente que les permita desarrollarse en un mundo mucho más habitable. La burbuja urbanística que dio lugar a un modelo económico-social de ‘pan para hoy y hambre para mañana’ ha sido un absoluto fracaso de consecuencias todavía inciertas.

Los resultados de las elecciones generales del 28 de abril indican que, en principio, ningún partido conseguirá una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Asimismo, Vox fue la tercera fuerza política en los últimos comicios. ¿Cree que en Lorca hay posibilidades de que se repita el pacto de las derechas de Andalucía?

En Lorca concurren 8 formaciones políticas de las cuales 4 ya han formado parte del Ayuntamiento. Por tanto, todo apunta a que estamos pasando de un bipartidismo hegemónico a un sistema de atomización política en el que las mayorías absolutas no tienen cabida. A partir de esta situación, los pactos y, posiblemente, las coaliciones sean necesarias para que la maquinaria institucional comience a funcionar.

Es difícil extrapolar el dato de unas elecciones generales al espacio local, más aún si tenemos en cuenta la falta de experiencia previa en un contexto tan repartido y las distintas caras nuevas presentes en el panorama político local. No obstante, lo que sí parece claro es que entre los partidos de la derecha existe una alta predisposición a llegar a acuerdos para gobernar. Por lo que entendemos que Podemos-Equo va a ser un actor determinante en la próxima legislatura en el Ayuntamiento de Lorca. Pero insisto, no debemos trasladar los resultados de las elecciones generales a las municipales porque son espacios distintos que contemplan problemáticas diferentes.

Y, por último, ¿Qué diría a ese vecino de Lorca que todavía no tiene decidido su voto?

Le pediría el voto para Podemos porque estoy convencido de que desea una sociedad más solidaria, más cooperativa y más eficaz en lo verdaderamente importante: sanidad, educación, pensiones, dependencia, desempleo… También seremos eficientes y transparentes en la gestión del dinero de todos. Le pediría su voto para que su vida y la de otros muchos cambie para mejor y para eso el próximo día 26 de mayo tenemos una gran oportunidad que no debemos desaprovechar.