Manuel Torres, secretario general del PSOE Cartagena: "Vamos a recuperar la calle, a atender los problemas reales"

Manuel Torres García (34 años), autónomo, llegó a la secretaría general del Partido Socialista de Cartagena el pasado 9 de febrero, y puso fin a una etapa en la que la formación se encontró sumida en una inestabilidad política acrecentada por dos factores: la expulsión de su hasta el momento líder Ana Belén Castejón y su equipo en agosto, y los consiguientes cinco meses de dirección interna de una gestora. Tras la asimilación de la situación, calificada por Torres como "tiempos traumáticos", una serie de compañeros decidieron dar un paso adelante con un proyecto encabezado por él. Desde que fue elegido no se ha cansado de repetir las mismas consignas: éste no es su proyecto, sino el "proyecto de todos" para comenzar una etapa en la que busca que "la participación, el debate y la unidad" sean las claves para "sacar el partido adelante".

Usted habló en sus primeras declaraciones del inicio de la reestructuración del partido tras los meses de inestabilidad vividos. ¿En qué está consistiendo?

Más que una reestructuración es una reorganización. La palabra reestructuración no me gusta porque parece que estamos reconstruyendo algo que, aunque haya pasado una crisis, realmente está en otra situación. Lo que más estamos trabajando es en una reorganización, sobre todo de métodos de trabajo, apoyándonos mucho en las agrupaciones de distrito, ese es nuestro objetivo. Ahora nos han parado el trabajo por la cuarentena, pero hasta hace cuatro días estábamos en eso, convocamos nuestra primera Comisión Ejecutiva Municipal, marcamos las líneas que íbamos a llevar, las agrupaciones iban a ser un motor importante porque son los órganos mas descentralizadores, donde hay más gente: hay tres que son las que más nos preocupan, donde ha habido una baja considerable de militantes, las de Levante, Litoral y Norte. Pero vamos a trabajar para llegar a la calle y ser una herramienta transformadora del municipio.

Ana Belén Castejón y su equipo fueron expulsados del PSOE por saltarse las directrices nacionales y pactar con Partido Popular y Ciudadanos después de los comicios. ¿Qué habría hecho Manuel Torres y el nuevo PSOE en su lugar, tras las elecciones?

Sin duda seguir las directrices que marcaban las direcciones regional y federal. Más allá, bueno, no fue una situación fácil, pero las directrices eran muy claras, y si no se cumplen se comete la expulsión, independientemente de con quien se pactara, había unas líneas, unas normas a seguir, y se las saltaron todas.

¿Vio con buenos ojos el cese de Ana Belén Castejón y los otros cinco concejales tras su pacto con el PP y C’s?

Eso pasó hace ya nueve meses, estamos ya cansados de hablar de ello, la gestora hizo su trabajo y lo hizo bien, y a partir de ahí ya poco más se puede decir. Nos queda seguir mirando hacia delante y hacia el futuro, porque mirar hacia atrás no nos ayuda ni a mí ni a nignuno de los miembros del partido.

Ese pacto en parte se llevó a cabo como una especie de cordón sanitario a José López y a su partido, Movimiento Ciudadano, que ganó las elecciones municipales. ¿Cuál es su opinión acerca de Movimiento Ciudadano y de su líder José López?

Que ellos ganaran las elecciones es algo que hay que hacérnoslo ver a los demás partidos que concurrimos en ellas. Es verdad que Movimiento Ciudadano fue el partido más votado, pero yo creo que los grandes partidos y el resto los partidos de Cartagena deberían hacer autocrítica para ver en qué se ha fallado. Eso es exactamente en lo que estamos nosotros en este momento, estamos analizando qué errores se han cometido para que esta persona haya sido la más votada y para que nosotros al final fuéramos tercera fuerza política.

¿Le parece que aislar del Gobierno a José López puede dejarle como víctima a ojos del electorado y tener más apoyo en la próxima convocatoria electoral?

Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a intentar conectar con la sociedad, que es lo que más nos importa ahora mismo, y nuestro objetivo es pasar de tercera a primera fuerza política, lo que hagan las demás fuerzas políticas la verdad que no nos incumbe demasiado.

Tras la expulsión del anterior equipo, el PSOE actual en Cartagena no tiene representación alguna en el pleno del Ayuntamiento. ¿Cómo se gestiona un partido histórico de una ciudad que sin embargo no tiene representación en el Ayuntamiento?

Existe una crisis, pero no es verdad que no tengamos representación en el Ayuntamiento. Lo que no tenemos es voz en el pleno, pero la representación en el Ayuntamiento la tenemos con las juntas vecinales, tenemos presidentes, vocales, así que no es que hayamos desaparecido al cien por cien. Es cierto que una gran parte sí, pero bueno, estamos adaptándonos y haciendo política, quizás no en el salón de plenos pero sí en la calle, que es en lo que estamos ahora, y es lo que tenemos que recuperar para que dentro de cuatro años volvamos lo más fuertes posible. Vamos a gestionarlo todo desde la calle, todo muy cercano a la persona, atendiendo a los problemas pequeños, a los problemas grandes, pero sobre todo incidiendo mucho en la calle que es la que hemos perdido, porque los resultados así lo han demostrado.

Está en marcha el proceso para que Cartagena sea propuesta Patrimonio de la Humanidad. ¿Considera si se está haciendo correctamente el proceso?

El proceso estará en marcha, pero no lo vemos en absoluto reflejado en los Presupuestos Regionales, porque se destinan cero euros para ese proyecto, que se vende mucho, que se ha llevado a Fitur, para el que se han hecho vídeos, carteles, pero realmente no se ve en los Presupuestos, encargados de gestionar el asunto, ni un euro para el patrimonio histórico, ningún plan a largo plazo, y eso es lo que más nos sorprende, aunque ya no tanto porque es la política que la derecha siempre usa: mucha publicidad pero luego que la realidad es otra, nos preocupa que al final sea un anuncio y sea bombo y platillo pero después se quede en nada. Desde la ciudad hay que exigir que esos Presupuestos recojan la partida necesaria para ello. No entendemos cómo un proyecto de la Comunidad Autónoma de este calibre, que es considerar una ciudad como Cartagena como Patrimonio de la Humanidad, no destine ni un euro en los Presupuestos Regionales, es muy sorprendente.

En Cartagena hay problemas medioambientales muy graves en lo que respecta a la Sierra Minera y el Mar Menor. ¿Cree que el actual Gobierno regional y el Ayuntamiento están adoptando suficientes medidas?

Nosotros vamos a meter varias enmiendas: una de ellas es para que se recoja este tema en los Presupuestos Regionales, sobre todo por el problema de los suelos industriales contaminados, para que la Comunidad Autónoma pueda, subsidiariamente, limpiar esos terrenos y después revertir el dinero en las empresas que realmente contaminaron, porque eso es lo más importante. No podemos pagar los cartageneros la negligencia de esas empresas. Lo más rápido es que la Comunidad Autónoma actúe, limpie esos terrenos y que realmente luego sea la empresa la que acabe pagando la limpieza, además de las multas que les tengan que poner. Se ha alargado mucho todo, y al final vemos cómo los suelos siguen contaminados, buscamos una solución, y creemos que la solución más rápida es esa, que la Comunidad Autónoma actúe y después pase la factura a las empresas.

El Mar Menor también es un muy grave problema que hay que cortar de raíz, y la única manera de que se corte de raíz es que la Comunidad Autónoma se lo tome en serio. No puede ser que todavía por la Rambla del Albujón sigan saliendo miles y miles de litros de nitratos. Todas las administraciones deben actuar, y sobre todo la Comunidad debe controlar esos vertidos.

Estamos en plena crisis del coronavirus. ¿Está el sistema sanitario cartagenero preparado para la crisis?

Volvemos a lo mismo. Ahora lo que toca es remar todos juntos, aunque es cierto que no ayudan los recortes, ni mucho menos tener el Rosell cerrado. Pero insisto, yo creo que ahora lo que toca es un poco de unidad, remar todos juntos en la misma dirección, tanto el Gobierno Municipal, como el Regional, como el Nacional, y ya después de que pase esta crisis tan grave se diluirán todas las responsabilidades. Ahora lo que toca es unidad.