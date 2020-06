María Marín: "El Ingreso Mínimo Vital es una herramienta muy útil para salir todos juntos de esta crisis"

Esta mañana, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha asistido a la comparecencia del secretario general de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, en la Comisión especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y Social, y de evaluación del impacto del coronavirus. Marín ha reivindicado la necesidad de "hacer extensiva la negociación no solo a los agentes sociales y al Gobierno, sino también a todos los grupos parlamentarios", con el objetivo de "mejorar las propuestas y lograr un acuerdo más útil para toda la sociedad murciana".

Marín ha apostado por establecer una "mejora de la política fiscal", además de la "reformulación de nuestro sistema tributario para atajar de una vez toda la evasión fiscal", algo que según los datos "cuesta muchos millones a los ciudadanos y ciudadanas de la Región". Además, la portavoz de Podemos ha coincidido con el secretario general de UGT en la valoración sobre una economía sumergida que "está desbocada en nuestra comunidad autónoma".

La diputada ha recordado que se trata de "una parte muy elevada de nuestro producto interior bruto" y ha asegurado que "serían muchos los recursos que aflorarían si se persiguiera esa práctica tan extendida como habitual en determinados sectores productivos". Para la diputada de la formación morada, la evasión fiscal y la economía sumergida suponen dos impedimientos a la hora de reivindicar fondos estatales o europeos, ya que "si no somos capaces primero de solucionar la situación que tenemos en nuestra región, si seguimos bajando impuestos a quienes más tienen, no atajamos la economía sumergida y perdonamos, por ejemplo, 7 millones de impuestos al juego, no tendremos la autoridad necesaria como para demandar que venga más inversión pública a la Región de Murcia".

En cuanto a las medidas que recoge el pacto alcanzado entre Gobierno Regional y agentes sociales, Marín ha estimado que "la cantidad destinada a los servicios públicos, en concreto a la sanidad, es claramente insuficiente". Para la diputada, este acuerdo debería "ser un inicio", pero ha señalado que "los planes de contingencia en todo el sistema sociosanitario deben ser auditados e ir actualizándose periódicamente, adaptándolos a las nuevas necesidades que vayan surgiendo". Por ello, la portavoz de Podemos ha pedido durante la comparecencia al secretario general de UGT la "vigilancia activa de ese pacto para que las medidas sociales presupuestadas no se detraigan de otros conceptos, sino que sean partidas que la Comunidad Autónoma libere de fondos propios".

Por último, Marín ha reivindicado la "utilidad y necesidad" del Ingreso Mínimo Vital aprobado ayer, que será "una medida muy importante para las familias en situación de vulnerabilidad que va a beneficiar a miles de familias murcianas". La diputada ha considerado que esta "va a ser una herramienta muy útil para salir todos juntos de esta crisis y para que las familias murcianas no se vean sin ningún recurso, como sí ocurrió en la crisis de 2008".