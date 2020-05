El PSOE lamenta que la Región "no pueda contar con el apoyo del PP" tras su abstención en la prórroga del estado de alarma

La diputada nacional socialista Marisol Sánchez ha calificado de “lamentable” que en los momentos más difíciles para España y para la Región, los murcianos y murcianas no puedan contar con el apoyo de los diputados de la derecha "en la salvaguarda de valores fundamentales como proteger la vida de los ciudadanos y ciudadanas".

Ha asegurado que, si el estado de alarma era necesario para salvar vidas el 14 de marzo cuando estábamos iniciando el ascenso de la curva, más fundamental lo es ahora, que comienza la desescalada. “Cuando todos los informes técnicos y epidemiológicos coinciden en la vital importancia de mantener las medidas en la fase de desescalada, a los diputados murcianos del PP y Vox les pueden las ansias de votar en contra de Pedro Sánchez, cuando lo que están haciendo en realidad es dejar a su suerte a la ciudadanía de la Región”.

“Quieren votar en contra del PSOE, es su naturaleza, pero en realidad están votando en contra de la recuperación del país y de la Región de Murcia, en contra del sacrificio realizado por millones de personas, de autónomos, de empresas y lo más doloroso y cruel, en contra de valores fundamentales como la protección de la vida y de la salud de los ciudadanos y ciudadanas de España”, ha añadido la diputada socialista.

Marisol Sánchez ha dicho que ninguna fuerza política debería utilizar la crisis sanitaria y económica actual para fines partidistas. “En una situación como esta, abstenerse es como votar que no, y los diputados del PP lo hacen por el miedo de Pablo Casado a llegar a acuerdos con el Gobierno de España, así como por la influencia de la extrema derecha”.

“El estado de alarma es la principal herramienta para combatir la pandemia y la crisis, por lo que no votar a favor de la prórroga, no sólo no es ni ético ni patriótico, sino que también resultaría una gran irresponsabilidad con graves consecuencias en nuestra salud, y además, dejaría a más de 3,5 millones de familias sin ningún ingreso al caer el Escudo Social”, ha concluido.