Vox propone eliminar '7 Televisión RM' y 'Onda Regional de Murcia'

Vox Murcia confirma que se presentará a las elecciones con un programa electoral "para toda España" en el que se incluirá la supresión de los medios de comunicación autonómicos de carácter público: "El que quiera una televisión que se la pague", afirma David Ibáñez, portavoz del partido, a eldiario.es.

Esta propuesta, que ya marca la agenda en las negociaciones que determinarán quién presidirá la Junta de Andalucía y que el Partido Popular está dispuesto a estudiar, tiene como objetivo, según Vox, aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y evitar que los gobiernos dispongan de un instrumento de comunicación a su servicio: "Creemos que los impuestos deben invertirse en mejorar la vida de los ciudadanos y no en medios de comunicación que quizá no quieren ver. Esto no repercute en el interés de los ciudadanos, sólo en el de los trabajadores de ese medio de comunicación. Ni los españoles ni los murcianos tenemos que mantener estos medios que tienden a estar ideologizados", expresa Ibáñez.

El portavoz de Vox vincula la posibilidad de eliminar '7 Televisión Región de Murcia' (7RM) y 'Onda Regional de Murcia' (ORM), los dos medios públicos murcianos, a "los resultados electorales que tengamos", destaca. Asimismo, aunque incide en que esta propuesta "va a estar en nuestro programa", considera que "todavía es precipitado pensar que este tema sea nuestra principal línea roja" en los futuros acuerdos poselectorales: "No se puede presionar de la misma manera teniendo dos diputados en la Asamblea Regional que teniendo ocho. Cuantos más escaños saquemos más podremos exigir", señala Ibáñez.

En este sentido, los últimos barómetros electorales elaborados por el CIS y el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) pronostican que la Región de Murcia sería la comunidad en la que más votos obtendría Vox en unas elecciones generales y, en clave autonómica, la formación conseguiría entrar por primera vez en la Asamblea Regional con hasta dos escaños, una representación similar a la que vaticinaban los sondeos para el partido ultraderechista en Andalucía, que finalmente logró doce parlamentarios en los comicios celebrados el 2 de diciembre.

Ciudadanos no quiere suprimir los medios regionales

El partido de Ciudadanos defiende los medios públicos regionales y no comparte la propuesta de eliminarlos: "Nuestra postura con los medios de la Región es mantenerlos, siempre con criterios de racionalización", comentan desde la formación naranja a este periódico. Asimismo, Ciudadanos considera que el caso murciano no es comparable al "modelo sobredimensionado" que existe en Andalucía o Cataluña y recuerdan que, poniendo el ejemplo de la televisión autonómica, tiene un coste de "apenas unos 12 millones de euros y que además estimula el tejido industrial audiovisual de la Región".

El PP defiende el modelo murciano y su gestión

Eldiario.es ha contactado con el Partido Popular, el otro grupo parlamentario de la Asamblea Regional junto con Ciudadanos que asume las líneas principales del liberalismo económico. Aunque en un primer momento no han querido hacer declaraciones sobre este tema, finalmente han manifestado vía email que "apostamos por un modelo de televisión eficiente que cumpla de verdad su función de servicio público y no sea utilizado por el gobierno como un instrumento político al servicio de sus intereses, como ha hecho el PSOE con Canal Sur en Andalucía. La Región de Murcia tiene como ejemplo a la 7RM porque es la televisión autonómica más barata de España". Cabe destacar que el sistema de radio y televisión pública de Murcia fue creado por el PP en 2004 durante la presidencia de Ramón Luis Valcárcel.

"Un chiringuito de televisiones y radios"

Para suprimir los medios de comunicación autonómicos, Vox necesitaría aglutinar una mayoría simple en la Asamblea Regional. Cabe destacar que la gestión de la radio (ORM) y la televisión (7RM) murciana corre a cargo de la empresa pública 'Radiotelevisión de la Región de Murcia' (RTRM), creada por la Ley 9/2004, siendo modificada con posterioridad en los años 2012 y 2015.

David Ibáñez, portavoz de Vox Murcia, en la tertulia matutina de 7RM

Para Vox, estos medios, junto a los existentes en otras doce comunidades españolas de la misma índole, constituyen "un chiringuito de televisiones y radios" que la formación no quiere mantener, explica David Ibáñez. Aun así, el portavoz recalca que respetarían la vigencia de los contratos antes de poner fin a su existencia: "En el caso de 7RM, sabemos de la existencia de un acuerdo con una empresa [Grupo Secuoya] para la gestión del canal durante los próximos tres años. No vamos a incurrir en ningún tipo de ilegalidad. Respetaremos ese contrato".

A pesar de que Santiago Abascal, presidente nacional de Vox, sí valorara negativamente el trabajo informativo de 'Canal Sur', el portavoz del partido en Murcia no quiere mostrar su opinión al respecto: "No voy a entrar a valorar la labor de los medios murcianos. Solo queremos liberalizar ese sector". En este sentido, David Ibáñez afirma que el partido no tiene "ningún problema con la televisión ni la radio regional", pero precisa que "ha sido recientemente cuando han empezado a darnos cancha", declara a este periódico el portavoz nada más concluir su participación en la tertulia política matutina de 7RM del pasado 10 de diciembre.