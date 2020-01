El Gobierno de Murcia "reconducirá" el veto parental en caso de que sea ilegal

Javier Celdrán, consejero de Presidencia y Hacienda, ha asegurado que si bien con el veto parental "no se está coartando libertades", ha señalado que se está estudiando jurídicamente: "Tenemos los informes jurídicos y de inspección que avalan que esto es legal. Pero haremos un informe de mayor profundidad y en el caso de que sea ilegal, se tomarán medidas para reconducirlo con normalidad".

Hace unos días, el Gobierno de España envió un requerimiento al Ejecutivo murciano para instarle a retirar el veto parental, ya que consideran que es una medida que constituye "una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra". Es por ello que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar la instrucción.

El consejero ha criticado al Gobierno del Estado, al que ha acusado de emplear la aplicación del veto parental como una "cortina de humo" frente a otros temas "de los que no se habla". El dirigente ha asegurado que la polémica en torno al 'pin parental' es una "excusa para no hablar de un gobierno con 22 ministros, de la modificación del Código Penal para sacar de la cárcel a los independentistas y arrodillarse ante el seccionismo catalán. Esta cortina de humo les sirve para que no se hable del pacto con los herederos de ETA".

"Esto se lleva aplicando desde hace cinco meses y no ha habido ningún problema. ¿Por qué ahora sí lo hay? Porque alguien pretende tumbar los presupuestos", ha expresado el Celdrán. En su alegato, ha defendido que "no se cercena el derecho de los niños a la formación en salud porque los docentes, con neutralidad, están obligados a darla si un padre no autoriza la asistencia a la charla de un especialista".

No obstante, Celdrán ha matizado que "la autorización es exclusivamente para el personal no docente externo al aula". Por lo que aquellos padres que no autoricen a los alumnos, el consejero ha asegurado que "esa formación está garantizada porque el docente tiene la obligación impartirla".

En cuestiones de las charlas sobre la diversidad afectivo-sexual, el consejero ha explicado que un sexólogo formado y enviado por la Consejería de Salud o del Servicio Murciano de Salud (SMS) no podría impartir esa formación sin la autorización expresa de los padres, pero el docente del centro escolar sí.

Por su parte, la plataforma cívica 'Pacto por la Regeneración' ha convocado una manifestación para "protestar por esta salvaje agresión a los docentes de nuestra Región, que perjudica gravemente a los niños y niñas en edad escolar". La protesta cívica tendrá lugar el próximo martes, 28 de enero a las 19:00 frente al Palacio de San Esteban.

Respecto a la convocatoria de la plataforma cívica, el consejero de Presidencia y Hacienda, ha aludido a que "todos tenemos derecho dentro de la ley a manifestarse en contra o a favor de una medida".