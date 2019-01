PP y Cs presentarán una moción para exigir que el aeropuerto homenajee a Juan de la Cierva: "No conoció a Franco"

El Partido Popular y Ciudadanos presentarán conjuntamente, en el próximo pleno del Ayuntamiento de Murcia, una moción para exigir al Ministerio de Fomento que autorice "de forma inmediata y sin dilación" la inlcusión del nombre de Juan de la Cierva al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. El escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, será expuesto por el concejal de Cultura, Jesús Pacheco. El documento menciona la aprobación en la Asamblea Regional de julio de 2017 de inlcuir el nombre del ingeniero murciano para la denominación del nuevo aeropuerto, recientemente inaugurado junto al Rey Felipe VI.

La elección fue aprobada por el parlamento murciano solo con los votos a favor de PP y Ciudadanos. "No contó con el apoyo ni del PSOE ni de Podemos, en una clara demostración de su visión torticera de la historia al pretender aplicar la Ley de Memoria Histórica", critica Jesús Pacheco, en la moción que presentarán. En la misma línea, señalan que no se dispone "de un solo papel que confirme la relación del inventor con Franco".

El concejal de Cultura indica que Juan de la Cierva "nunca conoció a Franco, ni residía en España desde 1926. [...] Desgraciadamente, tampoco viviría para apoyar o combatir el franquismo, ya que falleció en Londres en diciembre de 1923 en un accidente de aviación".

Asimismo, en el escrito se menciona la creación del autogiro, cuyo primer vuelo fue el 17 de enero de 1923. "Fue un ingeniero de talla universal que gozó de reconocimiento y admiración en todo el mundo, donde cosecho numerosos reconocimientos", destaca Pacheco.

Mario Gómez, concejal de Ciudadanos, señala que se deben "dejar atrás las luchas ideológicas porque, de lo contrario, la sociedad no avanza". En este sentido, considera que "renegar de la figura de un ilustre ingeniero con la Ley de Memoria Histórica es no querer nuestra tierra y no querer que Murcia y sus grandes personajes estén donde se merecen". De esta forma, afirma que Juan de la Cierva "merece el papel fundamental que tiene en la historia gracias a sus inventos".

El ingeniero murciano Juan de la Cierva en el aeródromo de Lasarte (1930) Wikimedia Commons

"Pacheco debería precuparse por el municipio"

"Tenemos como antecedente que ese acuerdo se aprobó en la Asamblea pero el PSOE no lo apoyó", señala la concejala del PSOE, Begoña García Retegui, en declaraciones a eldiario.es. Por otro lado, la edil indica que a su formación le gusta que "se cumplan los acuerdo de los plenos del parlamento, al igual que nos gusta que se cumplan los acordados en el Ayuntamiento".

En este sentido, Retegui critica la "falta de diligencia" de Jesús Pacheco a la hora de dar salida a "la gran cantidad de mociones del pleno del Consistorio aprobados por unanimidad, a día de hoy aún pendientes de cumplirse". Sobre qué votarán en el próximo pleno en relación a la exigencia a Fomento, todavía no lo han debatido. "En todo caso es una gestión que con le corresponde al Ayuntamiento de Murcia. Pacheco debería preocuparse por lo que pasa en el municipio", expresa la concejala socialista.

El edil de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, indica en declaraciones a este medio que "hay una cuestión de procedimiento que deja ver que lo que plantean es absurdo. La Comunidad Autónoma, dueña del aeropuerto, no necesita que ningún Ayuntamiento le pida nada a Fomento".

Por otra parte, el concejal señala que desde su agrupación entienden que Juan de la Cierva era un inventor "con todo el prestigio del mundo, y eso nadie lo niega". Por otra parte, indica que el ingeniero itene una "vinculación estrecha con el alquiler del avión que llevó a Franco hasta Marruecos para iniciar el golpe de Estado". Por ello, desde Cambiemos considera que, "con la Ley de Memoria Histórica en la mano, no se debería dar la distinción de dar su nombre al aeropuerto". Asimismo, aún no han decidido si se abstendrán o votarán en contra.

"Su papel en el golpe de Estado franquista fue limitado"

"Su papel en el golpe de Estado franquista fue limitado, pero esencial en aquellos primeros momentos. Evidentemente, fue un monárquico completamente entregado a la causa de la sublevación", afirma historiador, investigador, economista y diplomático, Ángel Viñas Martín, en declaraciones a eldiario.es. El autor se hizo eco de la colaboración de Juan de la Cierva en su obra 'La conspiración del General Franco' (Crítica, 2012).

Por el contrario, para la Asociación Juan de la Cierva se está realizando una campaña en contra de su figura con la connivencia del actual Gobierno de España, que está retrasando esta designación: "Esta supuestos eruditos que están en el Gobierno quieren desprestigiar el nombre de mi bisabuelo", critica Laura de la Cierva, bisnieta y presidenta de la Asociación, que anuncia que se personará en el Ministerio para aclarar la situación.