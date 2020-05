El PSOE de Cartagena acusa a Noelia Arroyo de usar como "rehenes a los vecinos del Mar Menor en su batalla contra el Gobierno de España"

El vicesecretario General del PSOE de Cartagena, Antonio Guillamón, ha acusado a Noelia Arroyo de "utilizar" a los vecinos de las localidades costeras del Mar Menor del municipio de Cartagena en la batalla política del Partido Popular contra el Gobierno de España.

Arroyo, que el pasado domingo asumió en primera persona ser la única interlocutora directa y responsable ante los vecinos de las localidades del Mar Menor, "saltándose todas las estructuras y competencias municipales". El PSOE cartagenero ha acusado de Arroyo llevar tras de sí la "nefasta gestión del Gobierno regional al que perteneció y que es directamente responsable de la crisis del Mar Menor y de su estado actual".

Guillamón ha expresado que "son pocas las personas a las que pueden engañar a estas alturas. Porque todo el mundo sabe de la inutilidad y la inacción de nuestros gobernantes regionales, señora Arroyo incluida, en este largo y tortuoso proceso de contaminación del Mar Menor".

"La foto en la que Noelia Arroyo aparece en la rueda de prensa junto a la procesada Adela Martínez Cacha, defendiendo su actuación como consejera en el Mar Menor, es la prueba más evidente de la responsabilidad de la actual vicealcaldesa de Cartagena en esta crisis", ha detallado el Vicesecretario General del PSOE.

No se puede tirar una piedra con una mano y con la otra ofrecer colaboración, ha afirmado Antonio Guillamón, "además hay que tener cuidado con que la piedra arrojada no termine volviéndose en tu contra y me temo que Arroyo no ha calculado su propia responsabilidad política directa en la gestión del Mar Menor durante cuatro años como miembro del Gobierno regional".

Aun así, lo más grave, ha señalado Guillamón, son las "contradicciones" en las que una y otra vez incurre Arroyo y el Ayuntamiento de Cartagena. "No es posible que Arroyo culpara hace veinte meses cuando era Consejera del Gobierno regional al Ayuntamiento de Cartagena por no retirar las algas y lodos de Los Urrutias y afirmara que era su responsabilidad y competencia y ahora, cuando es vicealcaldesa, acuse de inacción a otra Administración".

La vicealcaldesa de Cartagena asumió hace dos semanas que no habían podido realizar el trabajo de retirada de algas y limpieza de lodos porque "les pilló la crisis del coronavirus y que no podían mandar a los operarios a trabajar", ha indicado desde el PSOE. "Hoy nos sorprende diciendo que eso lo tenían que hacer otros, que ellos no. Y sorprende más todavía, que digan que no le dan permiso para actuar y que, sin embargo, el Ayuntamiento no se lo haya solicitado ni a Costas ni a la Comunidad Autónoma".