El PSOE pide el cese del edil de Cultura de Murcia por aprobar pagos de facturas de alojamientos al hotel que dirigía

El grupo municipal del PSOE ha exigido el cese del concejal de Cultura de Murcia, Jesús Pacheco, por haber aprobado el pago de casi 30.000 euros en facturas de alojamientos en el hotel Arco de San Juan, mientras el edil era director del establecimiento. "Estamos ante un responsable de gobierno que se contrata a sí mismo, eso es inadmisible".

El concejal socialista Enrique Lorca explica que se trata facturas por pernoctaciones de visitantes que venían a Murcia contratados por la propia Concejalía de Cultura. "Nos encontramos con la delirante circunstancia de que Pacheco a primera hora de la mañana autorizaba una factura en el hotel del que era gerente y después en su despacho de la Concejalía confirmaba el pago de la misma. Esto el alcalde Ballesta no debe tolerarlo".

Al respecto, Lorca precisa que en la noticia publicada por eldiario.es de la Regió de Murcia se habla solo de gastos correspondientes a los años 2018 y 2019. "El concejal de Cultura ha seguido esta práctica durante los años anteriores a 2018 y por una cantidad semejante, por lo que nos iríamos a un pago total que rondaría los 60.000 euros". Pacheco es edil desde 2015 y ha compatibilizado todo el tiempo, hasta marzo de 2020, su puesto político con el de gerente hotelero.

Por todo ello, el PSOE, además de recopilar todas las facturas existentes, va a solicitar un informe a la Intervención del Ayuntamiento y va a pedir también un dictamen a los servicios jurídicos municipales. "No podemos dejar pasar este asunto y nos resulta del todo grotesco que si se tratara de un vocal de una junta municipal no tendría otra salida que cesar, por lo que en el caso de un concejal de gobierno con responsabilidades y autoridad para gestionar dinero público no cabe otra salida".

"¿Qué pasaría si un edil de Urbanismo contrata con su empresa privada la limpieza de solares? Estaríamos ante una irregularidad descomunal", expresa Lorca. "El alcalde tiene ahora la oportunidad de demostrar ante la opinión pública que no tiene dos varas de medir".

El concejal socialista afirma que el Ayuntamiento de Murcia "no puede verse salpicado con este trasiego y mezcla de intereses privados y públicos, el PP con el alcalde a la cabeza debe marcar bien la frontera". Lorca asegura que la elección del Arco de San Juan "es intencionada, porque de la misma categoría y a pocos metros del mismo nos encontramos con cinco hoteles más, a los que debemos garantizar la libre competencia, porque de otra manera el negocio es siempre para los mismos".